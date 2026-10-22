Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Свиные ребрышки – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить с соусами, специями, чесноком. А чтобы они были сочными, их нужно проварить перед приготовлением.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных ребрышек с кетчупом, соусом.

Ингредиенты:

ребра – 1,5 кг

кетчуп "Лагідний" – 150 г

горчица с медом из цельных зерен – 1 ст. л.

соевый соус – 100 г

бальзамический уксус – 50 г

мед – 2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

апельсин – 1 шт.

сахар – 4 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

вода – 500 мл

темное пиво – 500 мл

Способ приготовления:

1. Ребра выложить в кастрюлю, добавить кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко нарезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки очищенного апельсина и залить пивом и водой.

2. Накрыть крышкой, не выпускающей пар, или плотно закрыть фольгой и варить на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 ч. Затем ребра вынуть, соус от ребер процедить и загустить на сковороде.

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Смазать ребра загустевшим соусом и запечь в духовке 20 минут при 180С.

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