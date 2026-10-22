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Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем
Как вкусно запечь ребра в духовке. Источник: freepik.com

Свиные ребрышки – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить с соусами, специями, чесноком. А чтобы они были сочными, их нужно проварить перед приготовлением. 

Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Вкусные запеченные ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных ребрышек с кетчупом, соусом. 

Ингредиенты: 

  • ребра – 1,5 кг
  • кетчуп "Лагідний" – 150 г
  • горчица с медом из цельных зерен – 1 ст. л.
  • соевый соус – 100 г
  • бальзамический уксус – 50 г
  • мед – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • апельсин – 1 шт.
  • сахар – 4 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • вода – 500 мл
  • темное пиво – 500 мл
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Способ приготовления: 

1. Ребра выложить в кастрюлю, добавить кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко нарезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки очищенного апельсина и залить пивом и водой.

Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Ребрышки со специями

2. Накрыть крышкой, не выпускающей пар, или плотно закрыть фольгой и варить на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 ч. Затем ребра вынуть, соус от ребер процедить и загустить на сковороде.

Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Сколько запекать ребрышки

Смазать ребра загустевшим соусом и запечь в духовке 20 минут при 180С.

Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем

Готовые ребрышки

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