Сочные запеченные ребрышки с вкусным соусом: рецепт блюда, которое понравится всем
Свиные ребрышки – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить с соусами, специями, чесноком. А чтобы они были сочными, их нужно проварить перед приготовлением.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных ребрышек с кетчупом, соусом.
Ингредиенты:
- ребра – 1,5 кг
- кетчуп "Лагідний" – 150 г
- горчица с медом из цельных зерен – 1 ст. л.
- соевый соус – 100 г
- бальзамический уксус – 50 г
- мед – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- апельсин – 1 шт.
- сахар – 4 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- вода – 500 мл
- темное пиво – 500 мл
Способ приготовления:
1. Ребра выложить в кастрюлю, добавить кетчуп, бальзамический уксус, горчицу, соевый соус, мелко нарезанный чеснок, мед, сахар, соль, кусочки очищенного апельсина и залить пивом и водой.
2. Накрыть крышкой, не выпускающей пар, или плотно закрыть фольгой и варить на небольшом огне с момента закипания 1-1,5 ч. Затем ребра вынуть, соус от ребер процедить и загустить на сковороде.
Смазать ребра загустевшим соусом и запечь в духовке 20 минут при 180С.
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