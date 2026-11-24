Сочный куриный рулет с грибной начинкой: делимся легким рецептом
Куриный фарш – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, закусок, а также гречаников, начинки для запеканок и пирогов, рулетов и сосисок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из куриного фарша, с грибами.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 500 г
- Сырокопченый бекон – 100г
- Шампиньоны – 200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарезаем мелким кубиком и обжариваем до мягкости, пока лишняя влага не выпарится. Солим, перчим, даем немного остыть.
2. В куриный фарш добавляем соль, перец и сухой чеснок. Хорошо вымешиваем. На пищевую пленку выкладываем полоски бекона Алан, формируя прямоугольник. Сверху равномерно распределяем куриный фарш. Смазываем сливочным сыром или майонезом , посыпаем натертым сыром и выкладываем грибную начинку.
3. С помощью пленки или пергамента заворачиваем все в плотный рулет так, чтобы бекон полностью обернул его снаружи. Выпекаем при 180°C 40-50 минут. В конце включаем конвекцию на несколько минут – бекон подрумянивается, а аромат копчения становится просто невероятным.
4. Даем рулету постоять 10 минут и нарезаем.
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