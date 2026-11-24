Куриный фарш – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, закусок, а также гречаников, начинки для запеканок и пирогов, рулетов и сосисок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из куриного фарша, с грибами.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Сырокопченый бекон – 100г

Шампиньоны – 200 г

Твердый сыр – 100 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезаем мелким кубиком и обжариваем до мягкости, пока лишняя влага не выпарится. Солим, перчим, даем немного остыть.

2. В куриный фарш добавляем соль, перец и сухой чеснок. Хорошо вымешиваем. На пищевую пленку выкладываем полоски бекона Алан, формируя прямоугольник. Сверху равномерно распределяем куриный фарш. Смазываем сливочным сыром или майонезом , посыпаем натертым сыром и выкладываем грибную начинку.

3. С помощью пленки или пергамента заворачиваем все в плотный рулет так, чтобы бекон полностью обернул его снаружи. Выпекаем при 180°C 40-50 минут. В конце включаем конвекцию на несколько минут – бекон подрумянивается, а аромат копчения становится просто невероятным.

4. Даем рулету постоять 10 минут и нарезаем.

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