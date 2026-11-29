Снаружи гранаты могут быть почти одинаковыми, но после разрезания одна окажется сочной и сладкой, а у другой будут бледные зерна и кисловатый вкус. Чтобы не ошибиться при покупке, стоит обращать внимание не только на цвет кожуры. Есть несколько простых признаков, по которым можно оценить зрелость плода еще до того, как вы принесете его домой.

Редакция FoodOboz расскажет, как выбрать спелый гранат в магазине. Есть четыре признака, на которые стоит обратить внимание.

1. Сравните вес плодов

Возьмите в руки несколько гранатов примерно одинакового размера. Предпочтение лучше отдать тому, который кажется тяжелее. Обычно это означает, что внутри больше сока. Легкий плод может быть суховатым или потерять часть влаги во время хранения.

2. Осмотрите корону сверху

Обратите внимание на небольшую верхушку, напоминающую корону. У спелого граната она обычно сухая, раскрытая и имеет коричневатый оттенок. Если верхушка зеленая или выглядит влажной, лучше осмотреть другие плоды.

3. Проверьте кожуру

У хорошего граната плотная, упругая кожура без глубоких трещин, вмятин, мокрых участков и следов гнили. Она может быть немного неровной, а сам плод не обязательно должен иметь идеально круглую форму. Важно, чтобы кожура не была сморщенной, слишком сухой или поврежденной.

4. Слегка постучите по плоду

Осторожно постучите пальцем по кожуре. Спелый гранат часто отзывается звонким звуком, тогда как глухой может свидетельствовать о проблемах с качеством. Однако этот способ не стоит использовать отдельно от других: звук не дает точной гарантии спелости.

Как правильно хранить гранаты дома

Если планируете съесть фрукты в ближайшее время, их можно оставить при комнатной температуре примерно на одну-две недели. Для более длительного хранения лучше подойдет холодильник: целые неочищенные гранаты могут оставаться пригодными к употреблению до двух месяцев. Их стоит положить в пакет или контейнер, чтобы уменьшить потерю влаги.

Главные истории дня

Не спешите чистить все плоды сразу. Очищенные зерна храните в герметичном контейнере в холодильнике и используйте в течение 5-7 дней.

Если гранатов много, зерна можно заморозить. Для этого разложите их одним слоем на подносе, поставьте в морозильную камеру, а после замерзания пересыпьте в пакет или контейнер. После размораживания они станут мягче, поэтому лучше всего подойдут для смузи, соусов, выпечки и других блюд.

При выборе граната не ориентируйтесь только на яркую кожуру или крупный размер. Лучше всего сразу оценить несколько признаков: вес, состояние короны, упругость кожуры и общий вид плода. Так вероятность купить сочный гранат будет значительно выше.

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