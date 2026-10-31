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Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
57
Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой
Рецепт домашних конфет с мандарином. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется приготовить необычный десерт к чаю, попробуйте домашние конфеты с миндалем, мандаринами и курагой. Их начинка имеет нежную текстуру и выразительный цитрусовый аромат, а сверху сладости покрыты слоем шоколада. Для рецепта не нужна мука, а вместо обычного сахара используют подсластитель. Приготовление не требует выпекания, однако начинку придется немного уварить и охладить.

Идея приготовления домашних мандариновых конфет опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Рецепт домашних мандариновых конфет. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Миндаль – 220 г
  • Очищенные мандарины – 350 г
  • Курага – 90 г
  • Подсластитель – по вкусу
  • Ванилин – по вкусу
  • Корица – 1,5 ч. л.
  • Шоколад – 100 г

Способ приготовления:

Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Процеживаем мандариновую массу. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Залейте орехи кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду и снимите кожицу.

2. Выложите очищенный миндаль на сухую сковороду или противень. Подсушивайте на сковороде или в духовке при температуре 110 °C примерно 20 минут. Дайте орехам остыть.

Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Добавляем печенье. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Сделайте миндальную муку. Измельчите миндаль в блендере до мелкой крошки, похожей на муку.

4. Подготовьте курагу. Промойте сухофрукты и замочите в воде, чтобы они стали мягкими. При необходимости слейте лишнюю жидкость.

5. Обработайте мандарины. Очистите фрукты от кожуры и косточек, измельчите мякоть блендером, а затем протрите через сито, чтобы убрать пленки и волокна.

Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Формируем конфеты. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

6. Уварите мандариновую основу. Перелейте полученный сок в небольшую кастрюлю, добавьте подсластитель и варите на небольшом огне примерно 20 минут, пока масса не загустеет. Оставьте ее немного остыть.

7. Измельчите курагу. Взбейте замоченные сухофрукты блендером до однородной пастообразной консистенции.

8. Смешайте начинку. Соедините миндальную муку, измельченную курагу и мандариновую массу. Добавьте ванилин и корицу, тщательно перемешайте. Начинка должна быть достаточно густой, чтобы из нее можно было сформировать шарики.

9. Сформируйте конфеты. Сделайте небольшие шарики одинакового размера и выложите их на тарелку или доску, застеленную пергаментом. Поставьте в морозильную камеру на 30 минут.

10. Подготовьте шоколад. Растопите его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, периодически перемешивая.

Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Готовые конфеты. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

11. Покройте конфеты глазурью. Достаньте охлажденные шарики и окуните каждый в растопленный шоколад. Выложите на пергамент.

12. Охладите десерт. Поставьте конфеты в холодильник, пока шоколад полностью не застынет.

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