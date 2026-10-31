Сладости к чаю без сахара: готовим конфеты с миндалем и курагой

Если хочется приготовить необычный десерт к чаю, попробуйте домашние конфеты с миндалем, мандаринами и курагой. Их начинка имеет нежную текстуру и выразительный цитрусовый аромат, а сверху сладости покрыты слоем шоколада. Для рецепта не нужна мука, а вместо обычного сахара используют подсластитель. Приготовление не требует выпекания, однако начинку придется немного уварить и охладить.

Идея приготовления домашних мандариновых конфет опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Миндаль – 220 г

Очищенные мандарины – 350 г

Курага – 90 г

Подсластитель – по вкусу

Ванилин – по вкусу

Корица – 1,5 ч. л.

Шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Залейте орехи кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду и снимите кожицу.

2. Выложите очищенный миндаль на сухую сковороду или противень. Подсушивайте на сковороде или в духовке при температуре 110 °C примерно 20 минут. Дайте орехам остыть.

3. Сделайте миндальную муку. Измельчите миндаль в блендере до мелкой крошки, похожей на муку.

4. Подготовьте курагу. Промойте сухофрукты и замочите в воде, чтобы они стали мягкими. При необходимости слейте лишнюю жидкость.

5. Обработайте мандарины. Очистите фрукты от кожуры и косточек, измельчите мякоть блендером, а затем протрите через сито, чтобы убрать пленки и волокна.

6. Уварите мандариновую основу. Перелейте полученный сок в небольшую кастрюлю, добавьте подсластитель и варите на небольшом огне примерно 20 минут, пока масса не загустеет. Оставьте ее немного остыть.

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7. Измельчите курагу. Взбейте замоченные сухофрукты блендером до однородной пастообразной консистенции.

8. Смешайте начинку. Соедините миндальную муку, измельченную курагу и мандариновую массу. Добавьте ванилин и корицу, тщательно перемешайте. Начинка должна быть достаточно густой, чтобы из нее можно было сформировать шарики.

9. Сформируйте конфеты. Сделайте небольшие шарики одинакового размера и выложите их на тарелку или доску, застеленную пергаментом. Поставьте в морозильную камеру на 30 минут.

10. Подготовьте шоколад. Растопите его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, периодически перемешивая.

11. Покройте конфеты глазурью. Достаньте охлажденные шарики и окуните каждый в растопленный шоколад. Выложите на пергамент.

12. Охладите десерт. Поставьте конфеты в холодильник, пока шоколад полностью не застынет.

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