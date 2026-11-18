Сначала обжарьте, а затем потушите: рецепт сочной рыбы с овощами
Рыба в томатном соусе с овощами – простое блюдо, которое можно приготовить на обед из доступных продуктов. Сначала кусочки хека или минтая обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат в густой подливе из томатной пасты, моркови и лука. Благодаря этому рыба пропитывается соусом и получается нежной и сочной.
Идея приготовления нежной рыбы в томатном соусе опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Хек или минтай – 2-3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Вода – 500 мл.
- Мука – для обваливания рыбы и 1 ст.л. для соуса
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, при необходимости удалите плавники и нарежьте порционными кусочками. Посолите, поперчите и обваляйте каждый кусочек в муке.
2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте рыбу с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку.
3. Лук нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. На отдельной сковороде обжарьте овощи до мягкости.
4. Томатную пасту разведите в 500 мл воды. Добавьте сахар, соль и черный перец, перемешайте.
5. В глубокой кастрюле или чугунке разогрейте немного масла и слегка обжарьте столовую ложку муки. Постепенно вливайте томатную смесь, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
6. Добавьте в соус обжаренные лук и морковь, перемешайте. Выложите кусочки рыбы, накройте посуду крышкой и тушите на небольшом огне 15-20 минут.
7. Готовую рыбу подавайте вместе с томатной подливкой. Блюдо вкусно как горячим, так и охлажденным.
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