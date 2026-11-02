Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома
Ленивые роллы с красной рыбой, огурцом и крем-сыром можно приготовить дома без специального коврика для суши. Вместо традиционного скручивания здесь используют лоток из-под яиц и пищевую пленку. Благодаря такому способу формирования закуска получается порционной и выглядит как обычные роллы. Из указанного количества ингредиентов можно сделать примерно 20 кусочков.
Идея приготовления домашних ленивых роллов опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Рис для суши – 120 г
- Вода – 135 мл.
- Рисовый или яблочный уксус – 20 мл.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Красная слабосоленая рыба – 150 г
- Огурец – по вкусу
- Крем-сыр – по вкусу
- Листы нори – по необходимости
- Кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Тщательно промойте рис несколько раз, залейте водой и поставьте на огонь.
2. После закипания накройте крышкой и варите 12 минут. Затем выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут.
3. Смешайте уксус с сахаром и солью. Добавьте смесь к готовому рису и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.
4. Возьмите лоток из-под яиц и застелите его пищевой пленкой. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками и выложите на дно углублений.
5. Смажьте рыбу крем-сыром. Огурец нарежьте небольшими кусочками или полосками, выложите сверху и по желанию добавьте еще немного крем-сыра.
6. Распределите готовый рис поверх начинки и слегка прижмите. Накройте все кусочками листов нори, чтобы они образовали основу будущих роллов.
7. Осторожно переверните лоток на доску или тарелку, снимите его и уберите пищевую пленку. Посыпьте готовые роллы кунжутом.
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