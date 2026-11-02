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Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
66
Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома
Рецепт ленивых роллов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Ленивые роллы с красной рыбой, огурцом и крем-сыром можно приготовить дома без специального коврика для суши. Вместо традиционного скручивания здесь используют лоток из-под яиц и пищевую пленку. Благодаря такому способу формирования закуска получается порционной и выглядит как обычные роллы. Из указанного количества ингредиентов можно сделать примерно 20 кусочков.

Идея приготовления домашних ленивых роллов опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Рецепт ленивых роллов. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Рис для суши – 120 г
  • Вода – 135 мл.
  • Рисовый или яблочный уксус – 20 мл.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Красная слабосоленая рыба – 150 г
  • Огурец – по вкусу
  • Крем-сыр – по вкусу
  • Листы нори – по необходимости
  • Кунжут – для посыпки
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Способ приготовления:

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Выкладываем рыбу на пленку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Тщательно промойте рис несколько раз, залейте водой и поставьте на огонь.

2. После закипания накройте крышкой и варите 12 минут. Затем выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут.

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Добавляем огурец и крем-сыр. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Смешайте уксус с сахаром и солью. Добавьте смесь к готовому рису и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.

4. Возьмите лоток из-под яиц и застелите его пищевой пленкой. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками и выложите на дно углублений.

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Добавляем рис. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Смажьте рыбу крем-сыром. Огурец нарежьте небольшими кусочками или полосками, выложите сверху и по желанию добавьте еще немного крем-сыра.

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Добавляем листья нори. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

6. Распределите готовый рис поверх начинки и слегка прижмите. Накройте все кусочками листов нори, чтобы они образовали основу будущих роллов.

7. Осторожно переверните лоток на доску или тарелку, снимите его и уберите пищевую пленку. Посыпьте готовые роллы кунжутом.

Суши без лишних хлопот: простой рецепт ленивых роллов дома

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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