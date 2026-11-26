Праздничные канапе с сельдью и свекольным кремом: простая закуска за несколько минут
Канапе с сельдью, свеклой и крем-сыром станут вкусной закуской для праздничного стола. Основу готовят из подсушенного бородинского хлеба, а сверху выкладывают нежную свекольную намазку с чесноком. Закуску дополняют кусочком сельди, вареным яйцом и зеленью. Такие бутерброды выглядят ярко и не требуют сложного приготовления.
Идея приготовления праздничных бутербродов с сельдью опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб – несколько ломтиков
- Вареная свекла – по вкусу
- Сливочный сыр с зеленью – по вкусу
- Сельдь – по вкусу
- Вареное яйцо – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
- Дижонская горчица – по желанию
- Укроп – по желанию
Способ приготовления:
1. Бородинский хлеб нарезать ломтиками. С помощью кулинарного кольца или стакана вырезать из них небольшие кружочки. Подсушить хлеб на сухой сковороде, в духовке или тостере.
2. Отварную свеклу натереть на мелкой терке. Добавить сливочный сыр с зеленью и измельченный или натертый чеснок. Тщательно перемешать до однородной консистенции.
3. Выложить свекольную пасту на подсушенные кусочки хлеба.
4. Сельдь нарезать небольшими кусочками, а отварное яйцо – кружочками или дольками.
5. На каждую канапе положить кусочек сельди и яйца. При желании добавить немного дижонской горчицы и украсить укропом.
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