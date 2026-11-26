Канапе с сельдью, свеклой и крем-сыром станут вкусной закуской для праздничного стола. Основу готовят из подсушенного бородинского хлеба, а сверху выкладывают нежную свекольную намазку с чесноком. Закуску дополняют кусочком сельди, вареным яйцом и зеленью. Такие бутерброды выглядят ярко и не требуют сложного приготовления.

Идея приготовления праздничных бутербродов с сельдью опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Бородинский хлеб – несколько ломтиков

Вареная свекла – по вкусу

Сливочный сыр с зеленью – по вкусу

Сельдь – по вкусу

Вареное яйцо – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Дижонская горчица – по желанию

Укроп – по желанию

Способ приготовления:

1. Бородинский хлеб нарезать ломтиками. С помощью кулинарного кольца или стакана вырезать из них небольшие кружочки. Подсушить хлеб на сухой сковороде, в духовке или тостере.

2. Отварную свеклу натереть на мелкой терке. Добавить сливочный сыр с зеленью и измельченный или натертый чеснок. Тщательно перемешать до однородной консистенции.

3. Выложить свекольную пасту на подсушенные кусочки хлеба.

4. Сельдь нарезать небольшими кусочками, а отварное яйцо – кружочками или дольками.

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5. На каждую канапе положить кусочек сельди и яйца. При желании добавить немного дижонской горчицы и украсить укропом.

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