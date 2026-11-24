Праздничные рулетики с ветчиной и сыром: простая закуска, которая украсит любой стол
Рулетики из ветчины с сырно-яичной начинкой – простая закуска, которая будет хорошо смотреться на праздничном столе. Для приготовления используют тонкие ломтики ветчины, плавленый сыр и вареные яйца, смешанные с майонезом. Листья салата добавляют свежести, а тонкие волокна сыра-косички помогают закрепить рулетики и сделать их подачу оригинальнее. Такая закуска не требует выпекания или длительного приготовления.
Идея приготовления праздничных рулетиков из ветчины и сыра опубликована на странице iryna kovalchuk04 в Instagram.
Ингредиенты:
- Ветчина – количество ломтиков по необходимости
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Сыр-косичка – для перевязывания рулетиков
- Листья салата – по количеству рулетиков
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Плавленый сыр и заранее отваренные яйца натрите на мелкой терке. Переложите ингредиенты в миску, добавьте майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте до образования однородной начинки.
2. Сыр-косичку разделите на тонкие волокна, которые будете использовать для закрепления рулетиков.
3. На каждый ломтик ветчины положите лист салата. Сверху выложите порцию сырно-яичной начинки, равномерно распределив ее по поверхности.
4. Осторожно сверните ветчину в рулетик, чтобы начинка осталась внутри. Перевяжите каждый рулетик подготовленным волокном сыра-косички.
5. Выложите закуску на красивую тарелку и по желанию украсьте свежей зеленью.
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