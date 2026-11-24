Рулетики из ветчины с сырно-яичной начинкой – простая закуска, которая будет хорошо смотреться на праздничном столе. Для приготовления используют тонкие ломтики ветчины, плавленый сыр и вареные яйца, смешанные с майонезом. Листья салата добавляют свежести, а тонкие волокна сыра-косички помогают закрепить рулетики и сделать их подачу оригинальнее. Такая закуска не требует выпекания или длительного приготовления.

Идея приготовления праздничных рулетиков из ветчины и сыра опубликована на странице iryna kovalchuk04 в Instagram.

Ингредиенты:

Ветчина – количество ломтиков по необходимости

Плавленый сыр – 2 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Сыр-косичка – для перевязывания рулетиков

Листья салата – по количеству рулетиков

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Плавленый сыр и заранее отваренные яйца натрите на мелкой терке. Переложите ингредиенты в миску, добавьте майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте до образования однородной начинки.

2. Сыр-косичку разделите на тонкие волокна, которые будете использовать для закрепления рулетиков.

3. На каждый ломтик ветчины положите лист салата. Сверху выложите порцию сырно-яичной начинки, равномерно распределив ее по поверхности.

4. Осторожно сверните ветчину в рулетик, чтобы начинка осталась внутри. Перевяжите каждый рулетик подготовленным волокном сыра-косички.

5. Выложите закуску на красивую тарелку и по желанию украсьте свежей зеленью.

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