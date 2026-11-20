Тарталетки с курицей и ананасом – интересная идея закуски для праздничного стола, которая готовится без длительного запекания. Для начинки понадобятся готовое куриное филе, консервированный ананас, моцарелла, сыр и орешки. Все ингредиенты нужно измельчить, смешать и наполнить ими готовые тарталетки. Сочетание нежной курицы, сладковатого ананаса и орехов создает интересный вкус, а микрозелень добавляет закуске свежести и аппетитного вида.

Идея приготовления праздничных тарталеток с курицей и ананасами опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Тарталетки – 12-15 шт.

Куриное филе (запеченное или отварное) – 250 г

Консервированный ананас – 150 г

Моцарелла – 100 г

Крем-сыр или плавленый сыр – 100 г

Грецкие или кедровые орешки – 40 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Микрозелень – для украшения

Способ приготовления:

1. Запеченное или отварное куриное филе остудите и нарежьте небольшими кубиками. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера, тогда начинка будет иметь однородную консистенцию.

2. Консервированный ананас откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарежьте его небольшими кусочками.

3. Твердую моцареллу натрите на мелкой терке. Если используете мягкую моцареллу, ее можно просто мелко нарезать.

4. Грецкие или кедровые орешки выложите на сухую сковороду и слегка обжарьте до золотистого цвета. Грецкие орехи после остывания измельчите.

5. В глубокой миске соедините куриное филе, ананас, натертую моцареллу и подготовленные орешки.

6. Добавьте крем-сыр или плавленый сыр, натертый на мелкой терке. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку до однородности.

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7. Наполните тарталетки подготовленной смесью. Сверху украсьте каждую порцию свежим микрогрином.

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