Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детей"Я написала Залужному: "Где мой муж?" Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детейВладимир ПутинПутин хочет больше, чем Донбасс: зачем Кремлю новые переговоры в Абу-Даби. Интервью с ОгризкоСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные ГенштабаКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюКакими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертьюВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныВ Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страныатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударовДень достижений и успешных сделок: Раки, будьте готовый к важному разговору, а Львов ждут проблемы – гороскоп на 28 октября для всехДень достижений и успешных сделок: Раки, будьте готовый к важному разговору, а Львов ждут проблемы – гороскоп на 28 октября для всехСколько украинцев нашли работу в ГерманииУкраинцы массово выходят на работу в стране ЕС: какая ситуация на рынке трудаКак школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себеКак школьник на "галерке": Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себе
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
42
Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом
Рецепт нежной творожной запеканки с яблоками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Творожная запеканка с яблоками и орехами получается нежной внутри, а корица придает ей приятный аромат. Для основы понадобятся творог, натуральный йогурт, яйца и кукурузный крахмал. Яблоки сначала тушат на сковороде с корицей, а затем выкладывают поверх творожной массы. В конце запекания десерт посыпают измельченными орехами. Такая запеканка подойдет к чаю или кофе.

Идея приготовления творожной запеканки с яблоками и орехами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Рецепт нежной творожной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для запеканки:

  • Творог – 400 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Натуральный йогурт – 400 г
  • Кукурузный крахмал – 40 г
  • Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

  • Яблоки – 500 г
  • Корица – по вкусу
  • Подсластитель – по вкусу
  • Орехи – 30 г
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
546
Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот
546
Перец в горчичном соусе на зиму: пикантный рецепт без лишних хлопот
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
171
Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками
171
Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут: простой рецепт с сыром и сосисками
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
75
Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом
75
Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей: делимся лучшим рецептом

Способ приготовления:

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Готовим творожную массу. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Яблоки помойте, при желании очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Выложите на сухую сковороду, добавьте подсластитель и корицу.

2. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими. Затем снимите их с плиты и немного остудите.

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Добавляем начинку в тесто. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйца, натуральный йогурт, кукурузный крахмал и подсластитель.

4. Измельчите смесь блендером до однородной консистенции, чтобы в творожной массе не осталось крупных комочков.

5. Переложите творожную массу в форму для запекания. Равномерно распределите сверху подготовленные яблоки.

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 40 минут.

7. Достаньте запеканку, посыпьте измельченными орехами и верните в духовку еще на 10 минут.

Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Готовая запеканка. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

8. Выключите духовку и оставьте запеканку до полного остывания. После этого нарежьте ее порционными кусочками и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты