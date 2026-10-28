Творожная запеканка без муки: готовим с яблоками и кукурузным крахмалом

Творожная запеканка с яблоками и орехами получается нежной внутри, а корица придает ей приятный аромат. Для основы понадобятся творог, натуральный йогурт, яйца и кукурузный крахмал. Яблоки сначала тушат на сковороде с корицей, а затем выкладывают поверх творожной массы. В конце запекания десерт посыпают измельченными орехами. Такая запеканка подойдет к чаю или кофе.

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Идея приготовления творожной запеканки с яблоками и орехами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для запеканки:

Творог – 400 г

Яйца – 4 шт.

Натуральный йогурт – 400 г

Кукурузный крахмал – 40 г

Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

Яблоки – 500 г

Корица – по вкусу

Подсластитель – по вкусу

Орехи – 30 г

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, при желании очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Выложите на сухую сковороду, добавьте подсластитель и корицу.

2. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими. Затем снимите их с плиты и немного остудите.

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3. В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйца, натуральный йогурт, кукурузный крахмал и подсластитель.

4. Измельчите смесь блендером до однородной консистенции, чтобы в творожной массе не осталось крупных комочков.

5. Переложите творожную массу в форму для запекания. Равномерно распределите сверху подготовленные яблоки.

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6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 40 минут.

7. Достаньте запеканку, посыпьте измельченными орехами и верните в духовку еще на 10 минут.

8. Выключите духовку и оставьте запеканку до полного остывания. После этого нарежьте ее порционными кусочками и подавайте к столу.

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