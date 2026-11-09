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Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
891
Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной
Рецепт нежной творожной запеканки. Источник: freepik.com

Творожную запеканку можно приготовить без муки, манки и долгого замешивания теста. Для простого домашнего десерта понадобятся только кисломолочный творог, сгущенное молоко и яйца. Все продукты нужно взбить блендером, переложить в форму и отправить в духовку. Запеканка получается нежной, с приятным сладким вкусом.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Рецепт нежной творожной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог – 500 г
  • Сгущенное молоко – 120 г
  • Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Соединяем творог и сгущенное молоко. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

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1. Для начала творог нужно переложить в глубокую миску. Добавить сгущенное молоко и яйца.

2. Все ингредиенты взбить блендером до однородной консистенции, чтобы в творожной массе не осталось крупных комочков.

Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Выкладываем массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

3. Подготовить форму для выпечки и перелить в нее творожную смесь.

4. Разровнять поверхность ложкой и поставить в разогретую до 170 °C духовку.

Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

5. Выпекать примерно 45-50 минут, пока запеканка не будет готова.

6. После выпекания десерт нужно оставить остывать.

Сырная запеканка всего из трех ингредиентов: получается нежной и воздушной

Готовая запеканка. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

7. Перед подачей нарезать порционными кусочками. По желанию запеканку можно дополнить свежими ягодами, джемом или сметаной.

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