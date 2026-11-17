Творожная запеканка с греческим йогуртом получается нежной и воздушной, а лимонная цедра придает ей приятный аромат. Для приготовления не нужно отдельно взбивать белки или долго замешивать тесто. Все ингредиенты достаточно измельчить блендером до однородной массы, переложить в форму и поставить в духовку. Рецепт подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку из творога.

Идея приготовления нежной творожной запеканки на завтрак опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты

Творог 5% – 700 г

Греческий йогурт – 350 г

Яйца – 3 шт.

Цедра одного лимона

Кукурузный крахмал – 40 г

Ванильный сахар – 10 г

Сахар – по вкусу, по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокую миску или чашу блендера выложите творог и греческий йогурт. Добавьте яйца, цедру одного лимона, кукурузный крахмал и ванильный сахар. По желанию подсластите обычным сахаром.

2. Измельчите все ингредиенты блендером до однородной консистенции. Творожная масса должна стать гладкой, без заметных комочков.

3. Форму для запекания застелите пергаментом. Переложите в нее подготовленную творожную смесь и разровняйте поверхность.

4. Разогрейте духовку до 190 градусов. Поставьте форму внутрь и выпекайте запеканку примерно 45-50 минут, пока она не схватится и не подрумянится сверху.

5. Готовую запеканку достаньте из духовки и оставьте немного остыть. После этого нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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