Творожная запеканка как облачко: нежный рецепт с греческим йогуртом
Творожная запеканка с греческим йогуртом получается нежной и воздушной, а лимонная цедра придает ей приятный аромат. Для приготовления не нужно отдельно взбивать белки или долго замешивать тесто. Все ингредиенты достаточно измельчить блендером до однородной массы, переложить в форму и поставить в духовку. Рецепт подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку из творога.
Идея приготовления нежной творожной запеканки на завтрак опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты
- Творог 5% – 700 г
- Греческий йогурт – 350 г
- Яйца – 3 шт.
- Цедра одного лимона
- Кукурузный крахмал – 40 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сахар – по вкусу, по желанию
Способ приготовления:
1. В глубокую миску или чашу блендера выложите творог и греческий йогурт. Добавьте яйца, цедру одного лимона, кукурузный крахмал и ванильный сахар. По желанию подсластите обычным сахаром.
2. Измельчите все ингредиенты блендером до однородной консистенции. Творожная масса должна стать гладкой, без заметных комочков.
3. Форму для запекания застелите пергаментом. Переложите в нее подготовленную творожную смесь и разровняйте поверхность.
4. Разогрейте духовку до 190 градусов. Поставьте форму внутрь и выпекайте запеканку примерно 45-50 минут, пока она не схватится и не подрумянится сверху.
5. Готовую запеканку достаньте из духовки и оставьте немного остыть. После этого нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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