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Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
72
Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке
Рецепт нежной творожной запеканки. Источник: freepik.com

Нежную творожную запеканку можно приготовить из кисломолочного творога, натурального йогурта, яиц и ягод. Вместо сахара в рецепте используют стевию или эритрит, а для более густой ягодной начинки добавляют немного крахмала. Творожную массу достаточно взбить блендером, выложить в форму и запечь. После приготовления запеканке нужно дать остыть и стабилизироваться в течение нескольких часов, чтобы она хорошо держала форму.

Идея приготовления диетической творожной запеканки опубликована на странице mil alexx fit в Instagram.

Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Рецепт творожной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx fit в Instagram

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог 0% – 360 г
  • Натуральный белый йогурт – 200 г
  • Заменитель сахара – 4 ст.л. или по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Ягоды – 150 г
  • Крахмал – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Выкладываем ингредиенты в чашу блендера. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx fit в Instagram

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1. В чашу блендера положите яйца, натуральный йогурт, кисломолочный творог и заменитель сахара. Взбейте до однородной массы без комочков.

2. Перелейте творожную смесь в форму для запекания. Можно использовать стеклянную форму или кулинарное кольцо, предварительно подготовив его для выпекания.

Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Заливаем массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx fit в Instagram

3. Ягоды смешайте с крахмалом. Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их и при необходимости слейте лишнюю жидкость. Равномерно распределите ягоды по творожной массе.

Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Добавляем вишню. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx fit в Instagram

4. Разогрейте духовку до 200 °C в режиме верх-низ. Выпекайте запеканку примерно 25 минут. Время может меняться в зависимости от размера и материала формы, поэтому ориентируйтесь также на готовность середины.

Творожная запеканка с ягодами без сахара: простой рецепт в духовке

Готовая запеканка. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx fit в Instagram

5. Достаньте запеканку из духовки и оставьте остывать. Затем поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы творожная масса стабилизировалась. Десерт удобно готовить вечером, чтобы к утру он приобрел нужную консистенцию.

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