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Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
129
Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака
Рецепт хачапури. Источник: freepik.com

Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из творожного теста, а также просто из дрожжевого. Муку выбирайте самого высшего качества.

Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака

Как вкусно приготовить хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, творожных хачапури 15 минут. 

Ингредиенты: 

  • творог – 110 г
  • соль – 1/4 ч.л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 45 г
  • сыр – 60 г

Способ приготовления: 

1. К творогу добавить соль, разрыхлитель, белок, размять. Добавить половину натертого сыра, муку и замесить тесто.

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Ингредиенты для теста

2. Сформировать лодочку и запечь в мультипечи при 180 С 10 минут.

Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака

Основа для блюда

3. Выложить в лодочку оставшийся сыр и допечь 5 минут.

Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака

Готовое блюдо

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