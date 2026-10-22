Творожные хачапури за 15 минут: лучший рецепт блюда для завтрака
Хачапури – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить из творожного теста, а также просто из дрожжевого. Муку выбирайте самого высшего качества.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, творожных хачапури 15 минут.
Ингредиенты:
- творог – 110 г
- соль – 1/4 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 45 г
- сыр – 60 г
Способ приготовления:
1. К творогу добавить соль, разрыхлитель, белок, размять. Добавить половину натертого сыра, муку и замесить тесто.
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2. Сформировать лодочку и запечь в мультипечи при 180 С 10 минут.
3. Выложить в лодочку оставшийся сыр и допечь 5 минут.
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