Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире
Сырные блины с зеленью – сытное домашнее блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Тесто замешивают на кефире, добавляя натертый твердый сыр, зеленый лук и укроп. Благодаря соде блины получаются мягкими, а во время жарки покрываются румяной корочкой. Готовят их на сковороде под крышкой, после чего по желанию смазывают сливочным маслом.
Идея приготовления сырных блинов с зеленью за 10 минут опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 350 г
- Кефир 2,5% – 600 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Зеленый лук – 80 г
- Укроп – 30 г
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Сода – 1 ч.л. без горки
- Сливочное масло – для смазывания
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук и укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.
2. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Добавьте соль, сахар и соду, перемешайте.
3. Всыпьте муку и тщательно перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Добавьте натертый сыр, зеленый лук и укроп. Еще раз перемешайте до однородности.
4. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Выкладывайте тесто порциями, формируя оладьи желаемого размера.
5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне. Когда нижняя сторона подрумянится, переверните оладьи и обжарьте с другой стороны до готовности.
6. Готовые блины по желанию смажьте сливочным маслом и подавайте теплыми.
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