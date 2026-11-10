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Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
192
Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире
Рецепт вкусных блинов на кефире. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Сырные блины с зеленью – сытное домашнее блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Тесто замешивают на кефире, добавляя натертый твердый сыр, зеленый лук и укроп. Благодаря соде блины получаются мягкими, а во время жарки покрываются румяной корочкой. Готовят их на сковороде под крышкой, после чего по желанию смазывают сливочным маслом.

Идея приготовления сырных блинов с зеленью за 10 минут опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

Как приготовить вкусные сырные блины. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 350 г
  • Кефир 2,5% – 600 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Зеленый лук – 80 г
  • Укроп – 30 г
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л. без горки
  • Сливочное масло – для смазывания

Способ приготовления:

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Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

Готовим сырное тесто. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

1. Твердый сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук и укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.

2. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Добавьте соль, сахар и соду, перемешайте.

3. Всыпьте муку и тщательно перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Добавьте натертый сыр, зеленый лук и укроп. Еще раз перемешайте до однородности.

Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

Выкладываем сырную массу на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

4. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Выкладывайте тесто порциями, формируя оладьи желаемого размера.

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне. Когда нижняя сторона подрумянится, переверните оладьи и обжарьте с другой стороны до готовности.

Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

Готовые оладьи. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

6. Готовые блины по желанию смажьте сливочным маслом и подавайте теплыми.

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