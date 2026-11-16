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Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
381
Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю
Рецепт сладких рулетиков с яблоками и орехами. Источник: Создано с помощью ИИ

Если дома есть кисломолочный творог и яблоки, приготовьте ароматные рулетики с орехами и корицей. Основу выпечки составляет мягкое творожное тесто с цельнозерновой мукой, а внутри скрывается нежная яблочная начинка. Для сладости можно использовать подсластитель, а орехи придают тесту приятную текстуру. Рулетики выпекаются в духовке примерно 30 минут и хорошо сочетаются с чаем.

Идея приготовления вкусных сладких рулетиков с орехами и корицей опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Рецепт творожных рулетиков с орехами и корицей. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Кисломолочный творог 5% – 360 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Пшеничная цельнозерновая мука – 100 г
  • Орехи – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Подсластитель – по вкусу
  • Ваниль – по вкусу

Для начинки:

  • Яблоки – 300 г
  • Корица – по вкусу
  • Подсластитель – по вкусу
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Способ приготовления:

Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. В глубокой миске соедините творог, яйцо, подсластитель и ваниль. Тщательно перемешайте до однородности.

2. Добавьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.

3. Орехи измельчите ножом или в блендере, добавьте в тесто и перемешайте.

Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Разравниваем творожную основу. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Яблоки по желанию очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

5. Переложите яблоки на сухую сковороду, добавьте корицу и подсластитель. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока не испарится лишняя жидкость. Готовую начинку оставьте остыть.

6. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте в форме круга. Чтобы тесто не прилипало, можно раскатывать его между двумя листами пергамента.

Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Формируем рулетики. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

7. Разрежьте круг на треугольники. На широкую часть каждого выложите немного яблочной начинки.

8. Сверните треугольники от широкого края к узкому, формируя рулетики.

9. Застелите противень пергаментом и выложите на него заготовки.

Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут до легкой золотистой корочки.

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