Сырные рулетики с яблоками и орехами: нежная выпечка к чаю

Если дома есть кисломолочный творог и яблоки, приготовьте ароматные рулетики с орехами и корицей. Основу выпечки составляет мягкое творожное тесто с цельнозерновой мукой, а внутри скрывается нежная яблочная начинка. Для сладости можно использовать подсластитель, а орехи придают тесту приятную текстуру. Рулетики выпекаются в духовке примерно 30 минут и хорошо сочетаются с чаем.

Идея приготовления вкусных сладких рулетиков с орехами и корицей опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Кисломолочный творог 5% – 360 г

Яйцо – 1 шт.

Пшеничная цельнозерновая мука – 100 г

Орехи – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Подсластитель – по вкусу

Ваниль – по вкусу

Для начинки:

Яблоки – 300 г

Корица – по вкусу

Подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог, яйцо, подсластитель и ваниль. Тщательно перемешайте до однородности.

2. Добавьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.

3. Орехи измельчите ножом или в блендере, добавьте в тесто и перемешайте.

4. Яблоки по желанию очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

5. Переложите яблоки на сухую сковороду, добавьте корицу и подсластитель. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока не испарится лишняя жидкость. Готовую начинку оставьте остыть.

6. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте в форме круга. Чтобы тесто не прилипало, можно раскатывать его между двумя листами пергамента.

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7. Разрежьте круг на треугольники. На широкую часть каждого выложите немного яблочной начинки.

8. Сверните треугольники от широкого края к узкому, формируя рулетики.

9. Застелите противень пергаментом и выложите на него заготовки.

10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут до легкой золотистой корочки.

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