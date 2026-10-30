Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут янтыки. А начинка для блюда подойдет любая.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Масло – 50 г

Соль

Кипяток – 250 г

Для начинки:

Творог – 200 г

Твердый сыр (типа сулугуни) – 200 г

Чеснок – 3 зуб.

Соль и перец

Зелень

Для смазывания – сливочное масло

Способ приготовления:

1. В муку добавляем щепотку соли и масло. Затем кипяток. Все перемешаем, сначала ложкой, а потом руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким.

2. Для начинки: смешаем творог и натертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем.

3. Тесто делим, тонко раскатываем, желательно делать это без муки. Так янтыки не будут забиты, и тесто можно будет использовать повторно. Раскатываем и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо сыра). Накрываем, как большой вареник, и слепляем края.

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4. Готовим янтыки на горячей сухой! сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.

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После того как снимаем со сковороды, можно смазать сливочным маслом. Так янтыки будут очень мягкими. Или накрыть полотенцем. Но с маслом вкуснее!

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