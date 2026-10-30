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Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
27
Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Рецепт янтыков с сыром и зеленью. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут янтыки. А начинка для блюда подойдет любая.

Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Вкусные янтыки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • Мука – 400 г
  • Масло – 50 г
  • Соль
  • Кипяток – 250 г

Для начинки:

  • Творог – 200 г
  • Твердый сыр (типа сулугуни) – 200 г
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Соль и перец
  • Зелень
  • Для смазывания – сливочное масло

Способ приготовления: 

1. В муку добавляем щепотку соли и масло. Затем кипяток. Все перемешаем, сначала ложкой, а потом руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким. 

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2. Для начинки: смешаем творог и натертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем.

Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Тесто для блюда

3. Тесто делим, тонко раскатываем, желательно делать это без муки. Так янтыки не будут забиты, и тесто можно будет использовать повторно. Раскатываем и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо сыра). Накрываем, как большой вареник, и слепляем края. 

Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Сырная начинка

4. Готовим янтыки на горячей сухой! сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.

Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Обжариваем янтыки

После того как снимаем со сковороды, можно смазать сливочным маслом. Так янтыки будут очень мягкими. Или накрыть полотенцем. Но с маслом вкуснее!

Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Готовые янтыки

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