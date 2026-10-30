Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут янтыки. А начинка для блюда подойдет любая.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Масло – 50 г
- Соль
- Кипяток – 250 г
Для начинки:
- Творог – 200 г
- Твердый сыр (типа сулугуни) – 200 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль и перец
- Зелень
- Для смазывания – сливочное масло
Способ приготовления:
1. В муку добавляем щепотку соли и масло. Затем кипяток. Все перемешаем, сначала ложкой, а потом руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким.
2. Для начинки: смешаем творог и натертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем.
3. Тесто делим, тонко раскатываем, желательно делать это без муки. Так янтыки не будут забиты, и тесто можно будет использовать повторно. Раскатываем и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо сыра). Накрываем, как большой вареник, и слепляем края.
4. Готовим янтыки на горячей сухой! сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.
После того как снимаем со сковороды, можно смазать сливочным маслом. Так янтыки будут очень мягкими. Или накрыть полотенцем. Но с маслом вкуснее!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий