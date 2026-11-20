Сырно-мясной рулет – интересная альтернатива привычным мясным блюдам, которую можно приготовить для семейного ужина или праздничного стола. Его особенность – нежная основа из твердого сыра, яиц и сметаны, в которую заворачивают сочную куриную начинку. Сначала сырный корж запекают отдельно, а затем добавляют фарш и формируют рулет. Готовое блюдо можно подавать как горячим, так и охлажденным, нарезав порционными кусочками.

Идея приготовления закусочного сырно-мясного рулета опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе или куриный фарш – 500–600 г

Твердый сыр – 350 г

Сметана – 200 г

Яйца – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Сливки – 30 мл.

Соль – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Паприка – по вкусу

Хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сметану, натертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

2. Застелите противень пергаментом и выложите на него сырную массу. Разровняйте ее лопаткой, сформировав прямоугольный корж. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

3. Тем временем приготовьте начинку. Если используете куриное филе, измельчите его до состояния фарша. Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Смешайте мясо с луком, сливками, солью и любимыми специями.

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4. Готовый сырный корж немного остудите, чтобы с ним было удобно работать. Равномерно распределите по поверхности куриную начинку, оставляя небольшой отступ от краев.

5. Осторожно сверните корж с начинкой в плотный рулет. Заверните его в пергамент и переложите на противень.

6. Верните рулет в духовку и запекайте еще 25-30 минут при 180 градусах, до полной готовности куриной начинки.

7. Готовое блюдо достаньте из духовки, оставьте немного остыть, а затем нарежьте порционными кусочками.

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