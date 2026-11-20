Сырно-мясной рулет с курицей: сочная начинка и нежная сырная основа
Сырно-мясной рулет – интересная альтернатива привычным мясным блюдам, которую можно приготовить для семейного ужина или праздничного стола. Его особенность – нежная основа из твердого сыра, яиц и сметаны, в которую заворачивают сочную куриную начинку. Сначала сырный корж запекают отдельно, а затем добавляют фарш и формируют рулет. Готовое блюдо можно подавать как горячим, так и охлажденным, нарезав порционными кусочками.
Идея приготовления закусочного сырно-мясного рулета опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе или куриный фарш – 500–600 г
- Твердый сыр – 350 г
- Сметана – 200 г
- Яйца – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливки – 30 мл.
- Соль – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сметану, натертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
2. Застелите противень пергаментом и выложите на него сырную массу. Разровняйте ее лопаткой, сформировав прямоугольный корж. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
3. Тем временем приготовьте начинку. Если используете куриное филе, измельчите его до состояния фарша. Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Смешайте мясо с луком, сливками, солью и любимыми специями.
4. Готовый сырный корж немного остудите, чтобы с ним было удобно работать. Равномерно распределите по поверхности куриную начинку, оставляя небольшой отступ от краев.
5. Осторожно сверните корж с начинкой в плотный рулет. Заверните его в пергамент и переложите на противень.
6. Верните рулет в духовку и запекайте еще 25-30 минут при 180 градусах, до полной готовности куриной начинки.
7. Готовое блюдо достаньте из духовки, оставьте немного остыть, а затем нарежьте порционными кусочками.
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