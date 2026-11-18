Сырный пирог с грушей и камамбером: необычное сочетание для домашней выпечки
Сырный пирог с грушей и камамбером сочетает нежную основу из кисломолочного творога и сочную фруктово-сырную начинку. Перед выпеканием его поливают медом, а при подаче дополняют фисташками. Такая выпечка подойдет тем, кто хочет попробовать необычное сочетание солоноватого сыра и сладких ингредиентов.
Идея приготовления быстрого пирога с грушей и камамбером опубликована на странице yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 250 г
- Твердый сыр – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Мука – 35 г
- Разрыхлитель – 1/3 ч.л.
- Груша – 1 шт.
- Камамбер – 100 г
- Мед – 10 г
- Фисташки – 8 г
Способ приготовления:
1. Выложите кисломолочный творог в миску. Добавьте натертый на терке твердый сыр, яйцо и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и добавьте к сырной смеси. Замесите тесто.
3. Застелите противень пергаментом и сформируйте на нем основу пирога.
4. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, а камамбер – кусочками. Выложите начинку на сырную основу.
5. Полейте пирог медом и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25 минут.
6. Готовый пирог немного остудите. Перед подачей добавьте мед и измельченные фисташки.
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