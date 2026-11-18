Сырный пирог с грушей и камамбером сочетает нежную основу из кисломолочного творога и сочную фруктово-сырную начинку. Перед выпеканием его поливают медом, а при подаче дополняют фисташками. Такая выпечка подойдет тем, кто хочет попробовать необычное сочетание солоноватого сыра и сладких ингредиентов.

Идея приготовления быстрого пирога с грушей и камамбером опубликована на странице yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 250 г

Твердый сыр – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Мука – 35 г

Разрыхлитель – 1/3 ч.л.

Груша – 1 шт.

Камамбер – 100 г

Мед – 10 г

Фисташки – 8 г

Способ приготовления:

1. Выложите кисломолочный творог в миску. Добавьте натертый на терке твердый сыр, яйцо и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и добавьте к сырной смеси. Замесите тесто.

3. Застелите противень пергаментом и сформируйте на нем основу пирога.

4. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, а камамбер – кусочками. Выложите начинку на сырную основу.

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5. Полейте пирог медом и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25 минут.

6. Готовый пирог немного остудите. Перед подачей добавьте мед и измельченные фисташки.

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