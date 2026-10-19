Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке
Куриное филе, картофель и брокколи могут стать основой сытной запеканки на обед или ужин. Овощи и мясо заливают смесью сливок, яиц и тертого сыра, а затем запекают в духовке до готовности. Благодаря такой заливке блюдо получается нежным, а сыр сверху образует аппетитную корочку. Отдельно готовить гарнир не нужно.
Идея приготовления сытной овощной запеканки на ужин опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 350 г
- Картофель – 4 небольших шт.
- Брокколи – 150 г
- Помидоры черри – 200 г или 1-2 обычных помидора
- Соль – по вкусу
- Орегано или итальянские травы – по вкусу
Для заливки:
- Яйца – 2 шт.
- Сливки жирностью 30% – 350 г
- Сыр гауда – 120 г
- Соль – по вкусу
- Орегано или итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, нарежьте на четыре части и отварите в подсоленной воде в течение 6-7 минут. Он должен немного размягчиться, но не развариться. Слейте воду.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разделите на соцветия, а помидоры черри разрежьте пополам. Обычные помидоры можно нарезать кружочками.
3. Выложите картофель, курицу и брокколи в форму для запекания. Добавьте помидоры и равномерно распределите ингредиенты.
4. Для заливки взбейте яйца со сливками. Добавьте тертый сыр гауда, соль и орегано или итальянские травы. Перемешайте до однородности.
5. Залейте овощи и курицу сливочно-творожной смесью. По желанию можно дополнительно натереть сверху немного сыра.
6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте примерно 40-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Убедитесь, что курица полностью приготовилась, а картофель стал мягким.
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