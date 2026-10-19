Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака вскоре добьются значительного финансового успеха: они ждали этого целый годЛотерейные билеты. ИллюстрацияЗабытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей: как ей удалось сорвать джекпот в лотерееРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 39
Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке
Рецепт сытной овощной запеканки на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе, картофель и брокколи могут стать основой сытной запеканки на обед или ужин. Овощи и мясо заливают смесью сливок, яиц и тертого сыра, а затем запекают в духовке до готовности. Благодаря такой заливке блюдо получается нежным, а сыр сверху образует аппетитную корочку. Отдельно готовить гарнир не нужно.

Идея приготовления сытной овощной запеканки на ужин опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.

Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Рецепт сытной овощной запеканки на ужин. Источник: Скриншот поста на странице irina kozachuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 350 г
  • Картофель – 4 небольших шт.
  • Брокколи – 150 г
  • Помидоры черри – 200 г или 1-2 обычных помидора
  • Соль – по вкусу
  • Орегано или итальянские травы – по вкусу

Для заливки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сливки жирностью 30% – 350 г
  • Сыр гауда – 120 г
  • Соль – по вкусу
  • Орегано или итальянские травы – по вкусу
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 2,8 т.
Нужно ли мыть бананы перед употреблением: не допускайте этой ошибки
icon 2,8 т.
Нужно ли мыть бананы перед употреблением: не допускайте этой ошибки
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 657
Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты
icon 657
Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 477
Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки
icon 477
Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Способ приготовления:

Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Выкладываем всё в форму. Источник: Скриншот поста на странице irina kozachuk в Instagram

1. Картофель очистите, нарежьте на четыре части и отварите в подсоленной воде в течение 6-7 минут. Он должен немного размягчиться, но не развариться. Слейте воду.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разделите на соцветия, а помидоры черри разрежьте пополам. Обычные помидоры можно нарезать кружочками.

Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице irina kozachuk в Instagram

3. Выложите картофель, курицу и брокколи в форму для запекания. Добавьте помидоры и равномерно распределите ингредиенты.

4. Для заливки взбейте яйца со сливками. Добавьте тертый сыр гауда, соль и орегано или итальянские травы. Перемешайте до однородности.

Сытный ужин без сложных рецептов: запеканка с курицей и овощами в духовке

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице irina kozachuk в Instagram

5. Залейте овощи и курицу сливочно-творожной смесью. По желанию можно дополнительно натереть сверху немного сыра.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте примерно 40-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Убедитесь, что курица полностью приготовилась, а картофель стал мягким.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты