Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе
Тушеная картошка с куриным филе, беконом и сливочно-сырным соусом подойдет для сытного домашнего ужина. Мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат вместе с овощами в нежной заливке из сливочного сыра, сметаны и чеснока. Благодаря этому картофель приобретает насыщенный вкус и хорошо пропитывается соусом. Для приготовления понадобится одна глубокая сковорода или кастрюля с толстым дном.
Идея приготовления тушеного картофеля с мясом опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 800 г
- Куриное филе – 2 шт.
- Бекон – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Специи – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
Для сливочно-сырного соуса:
- Сливочный сыр – 150 г
- Сметана – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте крупными кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.
2. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте все к курице и обжаривайте еще несколько минут, периодически помешивая.
3. Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Добавьте к мясу с овощами, добавьте специи по вкусу и перемешайте.
4. Для заливки смешайте крем-сыр, сметану, измельченный чеснок и воду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если крем-сыр плохо растворяется, можно сначала развести его небольшим количеством теплой воды, а затем добавить остальное.
5. Залейте картофель сливочно-творожной смесью. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 25-35 минут, пока картофель не станет мягким. Время зависит от размера кусочков. Периодически перемешивайте, чтобы блюдо не пригорело.
6. Готовый картофель посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.
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