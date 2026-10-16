Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Тушеная картошка с куриным филе, беконом и сливочно-сырным соусом подойдет для сытного домашнего ужина. Мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат вместе с овощами в нежной заливке из сливочного сыра, сметаны и чеснока. Благодаря этому картофель приобретает насыщенный вкус и хорошо пропитывается соусом. Для приготовления понадобится одна глубокая сковорода или кастрюля с толстым дном.

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Идея приготовления тушеного картофеля с мясом опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 800 г

Куриное филе – 2 шт.

Бекон – 100 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Специи – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Для сливочно-сырного соуса:

Сливочный сыр – 150 г

Сметана – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте крупными кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.

2. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте все к курице и обжаривайте еще несколько минут, периодически помешивая.

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3. Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Добавьте к мясу с овощами, добавьте специи по вкусу и перемешайте.

4. Для заливки смешайте крем-сыр, сметану, измельченный чеснок и воду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если крем-сыр плохо растворяется, можно сначала развести его небольшим количеством теплой воды, а затем добавить остальное.

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5. Залейте картофель сливочно-творожной смесью. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 25-35 минут, пока картофель не станет мягким. Время зависит от размера кусочков. Периодически перемешивайте, чтобы блюдо не пригорело.

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6. Готовый картофель посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.

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