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Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 117
Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе
Рецепт тушеного картофеля на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Тушеная картошка с куриным филе, беконом и сливочно-сырным соусом подойдет для сытного домашнего ужина. Мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат вместе с овощами в нежной заливке из сливочного сыра, сметаны и чеснока. Благодаря этому картофель приобретает насыщенный вкус и хорошо пропитывается соусом. Для приготовления понадобится одна глубокая сковорода или кастрюля с толстым дном.

Идея приготовления тушеного картофеля с мясом опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Рецепт тушеного картофеля. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 г
  • Куриное филе – 2 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Специи – по вкусу
  • Свежая зелень – по вкусу

Для сливочно-сырного соуса:

  • Сливочный сыр – 150 г
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Вода – 400 мл
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Способ приготовления:

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Обжариваем мясо с овощами. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

1. Куриное филе нарежьте крупными кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.

2. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте все к курице и обжаривайте еще несколько минут, периодически помешивая.

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Добавляем картофель. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

3. Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Добавьте к мясу с овощами, добавьте специи по вкусу и перемешайте.

4. Для заливки смешайте крем-сыр, сметану, измельченный чеснок и воду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если крем-сыр плохо растворяется, можно сначала развести его небольшим количеством теплой воды, а затем добавить остальное.

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

5. Залейте картофель сливочно-творожной смесью. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 25-35 минут, пока картофель не станет мягким. Время зависит от размера кусочков. Периодически перемешивайте, чтобы блюдо не пригорело.

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

6. Готовый картофель посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.

Сытный ужин в одной сковородке: рецепт картофеля с куриным филе

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице vistovska cooking в Instagram

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