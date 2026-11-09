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Сытные горячие бутерброды для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
2,2 т.
Сытные горячие бутерброды для перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Рецепт вкусных горячих бутербродов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Идеальное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. К тому же готовятся они очень просто и быстро. 

Сытные горячие бутерброды для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Как приготовить горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов для перекуса. 

Ингредиенты: 

  • тостовый хлеб
  • сыр
  • ветчина
  • оливки 

Способ приготовления: 

1. На хлеб выложите начинку из тертого сыра и ветчины, порежьте оливки. 

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Начинка для блюда

2. Готовьте в духовке 5 минут.

Сытные горячие бутерброды для перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Готовые бутерброды

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