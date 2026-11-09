Сытные горячие бутерброды для перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Идеальное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. К тому же готовятся они очень просто и быстро.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов для перекуса.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр
- ветчина
- оливки
Способ приготовления:
1. На хлеб выложите начинку из тертого сыра и ветчины, порежьте оливки.
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2. Готовьте в духовке 5 минут.
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