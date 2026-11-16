Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом
Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, которые вы любите. А особенно вкусно будет с сыром, ветчиной, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- молоко
- кетчуп
- горчица
- ветчина
- сыр
Способ приготовления:
1. Хлеб окуните в молоко.
Читайте также
2. На каждый кусок добавляю кетчуп и горчицу, выкладываю нарезанную кубиками колбасу и натертый сыр.
3. Отправьте в разогретую до 220°C духовку на 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий