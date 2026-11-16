Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, которые вы любите. А особенно вкусно будет с сыром, ветчиной, колбасой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

молоко

кетчуп

горчица

ветчина

сыр

Способ приготовления:

1. Хлеб окуните в молоко.

2. На каждый кусок добавляю кетчуп и горчицу, выкладываю нарезанную кубиками колбасу и натертый сыр.

3. Отправьте в разогретую до 220°C духовку на 10 минут.

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