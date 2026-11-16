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Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
78
Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом
Рецепт вкусных горячих бутербродов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, которые вы любите. А особенно вкусно будет с сыром, ветчиной, колбасой.

Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Как приготовить сытные и вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром. 

Ингредиенты: 

  • тостовый хлеб
  • молоко
  • кетчуп 
  • горчица
  • ветчина
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Хлеб окуните в молоко.

Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Хлеб для блюда

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2. На каждый кусок добавляю кетчуп и горчицу, выкладываю нарезанную кубиками колбасу и натертый сыр.

Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Начинка для блюда

3. Отправьте в разогретую до 220°C духовку на 10 минут.

Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся легким рецептом

Готовые бутерброды

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