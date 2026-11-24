Гречка и фарш – идеальный набор продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных гречаников. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить из с соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных гречаников с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш – 550 г

гречка отварная – 400 г

лук – 1 шт

яйца – 1-2 шт

манка – 8 ст. л. (100 г)

соль, любимые специи

соус – томатная паста, сливки и вода

Способ приготовления:

1. Отвариваем гречку до готовности, готовим зажарку из лука и моркови ( 1 луковица и 1 морковка).

2. Смешиваем фарш, гречку, зажарку, яйца, манку и специи. Формируем котлетки и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон на сковороде или же выкладываем в форму и запекаем.

3. Гречаники заливаем соусом и готовим до готовности, примерно 30 минут.

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