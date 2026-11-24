Сытные гречаники для обеда и ужина: делимся простым рецептом блюда
Гречка и фарш – идеальный набор продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных гречаников. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить из с соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных гречаников с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш – 550 г
- гречка отварная – 400 г
- лук – 1 шт
- яйца – 1-2 шт
- манка – 8 ст. л. (100 г)
- соль, любимые специи
- соус – томатная паста, сливки и вода
Способ приготовления:
1. Отвариваем гречку до готовности, готовим зажарку из лука и моркови ( 1 луковица и 1 морковка).
2. Смешиваем фарш, гречку, зажарку, яйца, манку и специи. Формируем котлетки и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон на сковороде или же выкладываем в форму и запекаем.
3. Гречаники заливаем соусом и готовим до готовности, примерно 30 минут.
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