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Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 30
Рецепт блюда
Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса. Источник: pexels.com

Блюда из лаваша можно готовить вкусные закуски, пиццу, запеканки, а также чипсы. Еще из него можно сделать даже торт.

Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков с сыром и помидоров. 

Ингредиенты:

  • лаваш 2-3 листа
  • сыр 300 г
  • помидоры 200 г
  • зеленый лук, укроп, петрушка
  • майонез 2-3 ст. л.
  • соль щепотка (если сыр недостаточно соленый)
  • черный перец
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Способ приготовления: 

1. Натираем сыр, помидоры нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем. Смешиваем все с майонезом, добавляем небольшую щепотку соли и черный перец.

Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Начинка для блюда

2. Лаваш режем на прямоугольники. Выкладываем начинку, заворачиваем конвертиком или рулетом и обжариваем на гриле или на мангале до золотистой корочки с обеих сторон.

Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Приготовление блюда

Лучше всего подавать в горячем виде!

Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Готовое блюдо

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