Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Блюда из лаваша можно готовить вкусные закуски, пиццу, запеканки, а также чипсы. Еще из него можно сделать даже торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков с сыром и помидоров.
Ингредиенты:
- лаваш 2-3 листа
- сыр 300 г
- помидоры 200 г
- зеленый лук, укроп, петрушка
- майонез 2-3 ст. л.
- соль щепотка (если сыр недостаточно соленый)
- черный перец
Способ приготовления:
1. Натираем сыр, помидоры нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем. Смешиваем все с майонезом, добавляем небольшую щепотку соли и черный перец.
2. Лаваш режем на прямоугольники. Выкладываем начинку, заворачиваем конвертиком или рулетом и обжариваем на гриле или на мангале до золотистой корочки с обеих сторон.
Лучше всего подавать в горячем виде!
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