Сытные и хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Блюда из лаваша можно готовить вкусные закуски, пиццу, запеканки, а также чипсы. Еще из него можно сделать даже торт.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков с сыром и помидоров.

Ингредиенты:

лаваш 2-3 листа

сыр 300 г

помидоры 200 г

зеленый лук, укроп, петрушка

майонез 2-3 ст. л.

соль щепотка (если сыр недостаточно соленый)

черный перец

Способ приготовления:

1. Натираем сыр, помидоры нарезаем кубиками, зелень мелко шинкуем. Смешиваем все с майонезом, добавляем небольшую щепотку соли и черный перец.

2. Лаваш режем на прямоугольники. Выкладываем начинку, заворачиваем конвертиком или рулетом и обжариваем на гриле или на мангале до золотистой корочки с обеих сторон.

РЕКЛАМА

Лучше всего подавать в горячем виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Главные истории дня

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.