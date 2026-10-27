Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом
Деруны – самое вкусно и сытное блюдо из картофеля. Для яркого и оригинального вкуса добавьте грибной соус и сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов, с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 1/2 ч.л. соли и черного перца
Грибной соус:
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- 1/2 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 8-10 шампиньонов
- 200 мл сливок от 20%
- соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Перебейте в блендере картофель, лук. Добавьте специи, яйца, муку, сметану, перемешайте.
2. Пожарьте деруны.
3. Пожарьте грибы с луком, добавьте сливки, чеснок, специи.
4. Переложите деруны в подходящую посуду, добавьте грибной соус и сыр, запекайте в духовке 10 минут.
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