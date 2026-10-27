Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Деруны – самое вкусно и сытное блюдо из картофеля. Для яркого и оригинального вкуса добавьте грибной соус и сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов, с грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 луковицы

1 зубчик чеснока

8-10 шампиньонов

200 мл сливок от 20%

соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перебейте в блендере картофель, лук. Добавьте специи, яйца, муку, сметану, перемешайте.

РЕКЛАМА

2. Пожарьте деруны.

3. Пожарьте грибы с луком, добавьте сливки, чеснок, специи.

Главные истории дня

4. Переложите деруны в подходящую посуду, добавьте грибной соус и сыр, запекайте в духовке 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.