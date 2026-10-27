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Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
36
Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом
Вкусные деруны с грибами. Источник: gettyimages.com

Деруны – самое вкусно и сытное блюдо из картофеля. Для яркого и оригинального вкуса добавьте грибной соус и сыр.

Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов, с грибным соусом. 

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

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  • 1/2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 8-10 шампиньонов
  • 200 мл сливок от 20%
  • соль, перец
  • 50 г твердого сыра
  • зелень, масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Перебейте в блендере картофель, лук. Добавьте специи, яйца, муку, сметану, перемешайте.

Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны. 

Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Жареные деруны

3. Пожарьте грибы с луком, добавьте сливки, чеснок, специи. 

Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Грибной соус

4. Переложите деруны в подходящую посуду, добавьте грибной соус и сыр, запекайте в духовке 10 минут.

Сытные и вкусные деруны с грибным соусом и сыром для перекуса: делимся лучшим рецептом

Готовые деруны

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