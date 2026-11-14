Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Если вы хотите приготовить вкусный, домашний пирог с соленой начинкой, идеальным вариантом будет дабл чизбургер-пирог. Основа которого – слоеное тесто, а начинка – мясной фарш, сыр, лук, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из слоеного теста, с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 500 г

Говяжий фарш – 500 г

Красная луковица – 1 средняя

Маринованные огурцы – 3-4 шт.

Томат – 1 шт.

Моцарелла или сулугуни – 70 г

Сыр для бургеров – 4 ломтика

Кетчуп – 2 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Табаско – несколько капель

Соль, специи – по вкусу

Желток – для смазывания

Кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Размороженное тесто раскатываю в два пласта: один немного больше другого. Форму диаметром 18 см застилаю пергаментом и выкладываю больший пласт теста, формируя дно и бортики.

2. Фарш обжариваю с солью, перцем и специями и выкладываю на тесто.

3. Смешиваю кетчуп, майонез, горчицу и несколько капель табаско. Полученным соусом покрываю фарш.

4. Сверху выкладываю мелко нарезанный красный лук, нарезанные кольцами маринованные огурцы и томат. Посыпаю тертым сыром и добавляю ломтики бургерного сыра. Накрываю вторым пластом теста, тщательно защипываю края. Верх смазываю желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке примерно 30 минут, до румяной корочки.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий