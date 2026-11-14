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Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
162
Рецепт пирога
Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста. Источник: pexels.com

Если вы хотите приготовить вкусный, домашний пирог с соленой начинкой, идеальным вариантом будет дабл чизбургер-пирог. Основа которого – слоеное тесто, а начинка – мясной фарш, сыр, лук, соусы. 

Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Домашний пирог с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из слоеного теста, с фаршем и сыром. 

Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • Говяжий фарш – 500 г
  • Красная луковица – 1 средняя
  • Маринованные огурцы – 3-4 шт.
  • Томат – 1 шт.
  • Моцарелла или сулугуни – 70 г
  • Сыр для бургеров – 4 ломтика
  • Кетчуп – 2 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Табаско – несколько капель
  • Соль, специи – по вкусу
  • Желток – для смазывания
  • Кунжут – для посыпки
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Способ приготовления:

1. Размороженное тесто раскатываю в два пласта: один немного больше другого. Форму диаметром 18 см застилаю пергаментом и выкладываю больший пласт теста, формируя дно и бортики.

Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Тесто для пирога

2. Фарш обжариваю с солью, перцем и специями и выкладываю на тесто.

Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Начинка для блюда

3. Смешиваю кетчуп, майонез, горчицу и несколько капель табаско. Полученным соусом покрываю фарш.

Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Сыр для блюда

4. Сверху выкладываю мелко нарезанный красный лук, нарезанные кольцами маринованные огурцы и томат. Посыпаю тертым сыром и добавляю ломтики бургерного сыра. Накрываю вторым пластом теста, тщательно защипываю края. Верх смазываю желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке примерно 30 минут, до румяной корочки.

Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста

Готовый пирог

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