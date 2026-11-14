Сытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало теста
Если вы хотите приготовить вкусный, домашний пирог с соленой начинкой, идеальным вариантом будет дабл чизбургер-пирог. Основа которого – слоеное тесто, а начинка – мясной фарш, сыр, лук, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из слоеного теста, с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- Говяжий фарш – 500 г
- Красная луковица – 1 средняя
- Маринованные огурцы – 3-4 шт.
- Томат – 1 шт.
- Моцарелла или сулугуни – 70 г
- Сыр для бургеров – 4 ломтика
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Табаско – несколько капель
- Соль, специи – по вкусу
- Желток – для смазывания
- Кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Размороженное тесто раскатываю в два пласта: один немного больше другого. Форму диаметром 18 см застилаю пергаментом и выкладываю больший пласт теста, формируя дно и бортики.
2. Фарш обжариваю с солью, перцем и специями и выкладываю на тесто.
3. Смешиваю кетчуп, майонез, горчицу и несколько капель табаско. Полученным соусом покрываю фарш.
4. Сверху выкладываю мелко нарезанный красный лук, нарезанные кольцами маринованные огурцы и томат. Посыпаю тертым сыром и добавляю ломтики бургерного сыра. Накрываю вторым пластом теста, тщательно защипываю края. Верх смазываю желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке примерно 30 минут, до румяной корочки.
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