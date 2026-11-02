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Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт салата
Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола. Источник: Сгенерировано ИИ

Отварной язык – идеальная основа для салатов, закусок. Стоит отметить, что варить язык нужно не меньше 3 часов, и сразу после варки его нужно переложить в воду со льдом, так он будет хорошо чистится. 

Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Что приготовить из языка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из языка, с картофелем и солеными огурцами. 

Ингредиенты: 

  • Язык отварной – 500 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Горошек от "Хуторок" – 1/2 банки
  • Огурец соленый от "Хуторок" – 4 шт.
  • Огурец свежий – 3 шт.
  • Майонез – 250 г
  • Горчица зерновая от "Хуторок" – 3 ст. л.
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Способ приготовления: 

1. Для начала отварим язык. Сразу после варки кладем язык в ледяную воду на пару минут и чистим. Если есть время, то снова кладем в бульон, где варился язык. Так он будет сочнее. Затем нарезаем кубиками. 

Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Вареный язык

2. Картофель, яйца отварите и натираем на терке. Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистого цвета.

Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Картофель для блюда

3. Для соуса. Я смешала майонез и горчицу. 

Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Соус для салата

4. Соберите салат слоями:  картофель, соус, язык, соус, лук, горошек, соус и яйцо, а затем снова соус. Два вида огурцов, свежий и соленый, нарезаем тонкими слайсами. Немного убираем влагу бумажным полотенцем, чтобы огурцы не потекли на салате, и выкладываем. Даем стабилизироваться – и готово!

Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола

Готовый салат

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