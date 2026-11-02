Сытный и вкусный салат из языка: рецепт блюда для праздничного стола
Отварной язык – идеальная основа для салатов, закусок. Стоит отметить, что варить язык нужно не меньше 3 часов, и сразу после варки его нужно переложить в воду со льдом, так он будет хорошо чистится.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из языка, с картофелем и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Язык отварной – 500 г
- Картофель – 2 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Горошек от "Хуторок" – 1/2 банки
- Огурец соленый от "Хуторок" – 4 шт.
- Огурец свежий – 3 шт.
- Майонез – 250 г
- Горчица зерновая от "Хуторок" – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала отварим язык. Сразу после варки кладем язык в ледяную воду на пару минут и чистим. Если есть время, то снова кладем в бульон, где варился язык. Так он будет сочнее. Затем нарезаем кубиками.
2. Картофель, яйца отварите и натираем на терке. Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистого цвета.
3. Для соуса. Я смешала майонез и горчицу.
4. Соберите салат слоями: картофель, соус, язык, соус, лук, горошек, соус и яйцо, а затем снова соус. Два вида огурцов, свежий и соленый, нарезаем тонкими слайсами. Немного убираем влагу бумажным полотенцем, чтобы огурцы не потекли на салате, и выкладываем. Даем стабилизироваться – и готово!
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