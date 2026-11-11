Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом
Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, булочек, запеканок. А начинка может быть любой – сыр, овощи, грибы, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из слоеного теста, с курицей и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
- 1 луковица
- 400 г филе
- 200 г шампиньонов
- 50 мл сливок
- соль, перец
- смесь специй для курицы
- 50-100 г сыра
- яйцо для смазывания и кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук с грибами, солим и перчим. Куриное филе жарим до золотистой корочки, добавляем специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешиваем.
2. На застеленный пергаментом противень выкладываем половину теста (предварительно немного раскатываем его), выкладываем начинку, отступая от краев. Посыпаем сыром и накрываем вторым пластом теста, плотно защипываем края, можно сформировать узор, как на видео, или просто сделать надрезы. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут, до образования золотистой корочки.
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