Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
проект Рассвет аналог СтарлинкРоссийский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозеКакое решение принял судНа Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилосьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометрОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. ФотоВторой день мирных переговоров в Абу-Даби завершен: какие вопросы стали ключевымиВторой день мирных переговоров в Абу-Даби завершен: какие вопросы стали ключевыми"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. ВидеоЖінка штовхає візок у супермаркетіПодорожало почти все: в Украине зафиксировали новую волну роста цен
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
18
Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом
Рецепт слоеного пирога. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, булочек, запеканок. А начинка может быть любой – сыр, овощи, грибы, филе.

Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом

Как приготовить вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из слоеного теста, с курицей и сыром.

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
  • 1 луковица
  • 400 г филе
  • 200 г шампиньонов
  • 50 мл сливок
  • соль, перец
  • смесь специй для курицы
  • 50-100 г сыра
  • яйцо для смазывания и кунжут для посыпки
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,0 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса
2,0 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,9 т.
Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола
1,9 т.
Салат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного стола
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,1 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
2,1 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Способ приготовления: 

1. Обжариваем лук с грибами, солим и перчим. Куриное филе жарим до золотистой корочки, добавляем специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешиваем.

Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом

Начинка для пирога

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем половину теста (предварительно немного раскатываем его), выкладываем начинку, отступая от краев. Посыпаем сыром и накрываем вторым пластом теста, плотно защипываем края, можно сформировать узор, как на видео, или просто сделать надрезы. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут, до образования золотистой корочки.

Сытный слоеный пирог с мясной начинкой: делимся легким рецептом

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты