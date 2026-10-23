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Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
30
Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой
Рецепт сочных котлет с сыром на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные котлеты можно сделать еще интереснее, если добавить в фарш болгарский перец и зелень, а сверху выложить помидоры, маслины и тертый сыр. Сначала котлеты обжаривают на сковороде до золотистой корочки, а затем доводят до готовности в духовке. Благодаря такому способу приготовления блюдо получается с сочной серединой и аппетитной сырной шапочкой. Подавать его можно с картофельным пюре, рисом или свежим овощным салатом.

Идея приготовления сочных куриных котлет под сырной шапочкой опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой

Рецепт сочных котлет с сыром. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты для котлет:

  • Куриное филе – 600 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Манная крупа – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу
  • Свежая зелень – по желанию
  • Масло – для жарки
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Для сырной шапочки:

  • Твердый сыр – 150 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Маслины – несколько штук
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой

Жарим котлеты. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

1. Куриное филе нарежьте кусочками. Лук и болгарский перец очистите и нарежьте, зелень по желанию промойте и обсушите.

2. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородного фарша.

3. Добавьте манную крупу, соль, черный молотый перец и любимые специи. Тщательно перемешайте фарш и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу и набухла.

Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

4. Смоченными водой руками сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Внутри котлеты не обязательно должны полностью приготовиться, поскольку далее их будут запекать в духовке.

5. Застелите противень пергаментом и выложите на него обжаренные котлеты. Помидор нарежьте кружочками или небольшими кусочками, маслины нарежьте кольцами, а сыр натрите на крупной терке.

6. Смажьте каждую котлету небольшим количеством майонеза. Сверху выложите помидоры и маслины, а затем щедро посыпьте тертым сыром.

Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

7. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 15-20 минут. Запекайте, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку, а курица полностью не приготовится.

8. Подавайте котлеты горячими, по желанию украсив свежей зеленью. На гарнир подойдут картофельное пюре, рис, гречка или овощи.

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