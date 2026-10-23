Сытный обед из куриного филе: рецепт котлет под золотистой сырной корочкой
Куриные котлеты можно сделать еще интереснее, если добавить в фарш болгарский перец и зелень, а сверху выложить помидоры, маслины и тертый сыр. Сначала котлеты обжаривают на сковороде до золотистой корочки, а затем доводят до готовности в духовке. Благодаря такому способу приготовления блюдо получается с сочной серединой и аппетитной сырной шапочкой. Подавать его можно с картофельным пюре, рисом или свежим овощным салатом.
Идея приготовления сочных куриных котлет под сырной шапочкой опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты для котлет:
- Куриное филе – 600 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Манная крупа – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Любимые специи – по вкусу
- Свежая зелень – по желанию
- Масло – для жарки
Для сырной шапочки:
- Твердый сыр – 150 г
- Помидор – 1 шт.
- Маслины – несколько штук
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте кусочками. Лук и болгарский перец очистите и нарежьте, зелень по желанию промойте и обсушите.
2. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородного фарша.
3. Добавьте манную крупу, соль, черный молотый перец и любимые специи. Тщательно перемешайте фарш и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу и набухла.
4. Смоченными водой руками сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Внутри котлеты не обязательно должны полностью приготовиться, поскольку далее их будут запекать в духовке.
5. Застелите противень пергаментом и выложите на него обжаренные котлеты. Помидор нарежьте кружочками или небольшими кусочками, маслины нарежьте кольцами, а сыр натрите на крупной терке.
6. Смажьте каждую котлету небольшим количеством майонеза. Сверху выложите помидоры и маслины, а затем щедро посыпьте тертым сыром.
7. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 15-20 минут. Запекайте, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку, а курица полностью не приготовится.
8. Подавайте котлеты горячими, по желанию украсив свежей зеленью. На гарнир подойдут картофельное пюре, рис, гречка или овощи.
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