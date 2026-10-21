Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действовать

Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
42
Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт
Вкусный салат с куриным филе. Источник: pinterest.com

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А осенью особенно советуем приготовить салат из грибов.

Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Как приготовить сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата их жареных грибов. 

Ингредиенты: 

  • Шампиньоны
  • Филе 
  • Яйца
  • Лук
  • Огурцы
  • Специи
  • Майонез или йогурт

Способ приготовления: 

1. Обжарьте грибы и лук, запеченное филе порежьте, лук слайсами, огурцы и яйца произвольно.

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
720
Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
720
Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
246
Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами
246
Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
240
Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
240
Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте йогурт, специи, перемешайте и подавайте.

Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
салатгрибыпродуктырецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты