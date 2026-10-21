Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А осенью особенно советуем приготовить салат из грибов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата их жареных грибов.
Ингредиенты:
- Шампиньоны
- Филе
- Яйца
- Лук
- Огурцы
- Специи
- Майонез или йогурт
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы и лук, запеченное филе порежьте, лук слайсами, огурцы и яйца произвольно.
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2. Добавьте йогурт, специи, перемешайте и подавайте.
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