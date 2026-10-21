Сытный осенний салат из жареных грибов, с солеными огурцами и филе: простой рецепт

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А осенью особенно советуем приготовить салат из грибов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата их жареных грибов.

Ингредиенты:

Шампиньоны

Филе

Яйца

Лук

Огурцы

Специи

Майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы и лук, запеченное филе порежьте, лук слайсами, огурцы и яйца произвольно.

2. Добавьте йогурт, специи, перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: