Салат с индейкой, шампиньонами и огурцами сочетает нежное мясо, обжаренные грибы, яйца и хрустящие маринованные овощи. Вместо привычного майонеза для заправки используют греческий йогурт с горчицей. Блюдо готовится довольно просто, а ингредиенты хорошо дополняют друг друга. Для рецепта также можно взять куриное филе.

Идея приготовления сытного салата с мясом и грибами опубликована на странице yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Вареное филе индейки или курицы – количество не указано

Шампиньоны – количество не указано

Консервированные огурцы – количество не указано

Вареные яйца – количество не указано

Для заправки:

Греческий йогурт – по вкусу

Горчица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе индейки или курицы заранее отварите до готовности и остудите. Разберите мясо руками на тонкие волокна.

2. Шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки, после чего дайте им остыть.

3. Консервированные огурцы нарежьте соломкой, а вареные яйца – небольшими кусочками.

4. Переложите мясо, грибы, огурцы и яйца в салатник.

5. В отдельной посуде смешайте греческий йогурт с горчицей. Добавьте заправку в салат и тщательно перемешайте.

6. Перед подачей при желании охладите блюдо в холодильнике.

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