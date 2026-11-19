Сытный салат из четырех ингредиентов: добавляем йогуртово-горчичную заправку
Салат с индейкой, шампиньонами и огурцами сочетает нежное мясо, обжаренные грибы, яйца и хрустящие маринованные овощи. Вместо привычного майонеза для заправки используют греческий йогурт с горчицей. Блюдо готовится довольно просто, а ингредиенты хорошо дополняют друг друга. Для рецепта также можно взять куриное филе.
Идея приготовления сытного салата с мясом и грибами опубликована на странице yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Вареное филе индейки или курицы – количество не указано
- Шампиньоны – количество не указано
- Консервированные огурцы – количество не указано
- Вареные яйца – количество не указано
Для заправки:
- Греческий йогурт – по вкусу
- Горчица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе индейки или курицы заранее отварите до готовности и остудите. Разберите мясо руками на тонкие волокна.
2. Шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки, после чего дайте им остыть.
3. Консервированные огурцы нарежьте соломкой, а вареные яйца – небольшими кусочками.
4. Переложите мясо, грибы, огурцы и яйца в салатник.
5. В отдельной посуде смешайте греческий йогурт с горчицей. Добавьте заправку в салат и тщательно перемешайте.
6. Перед подачей при желании охладите блюдо в холодильнике.
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