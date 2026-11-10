Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для основы идеально подойдет куриное филе, креветки, рыба, сыр, яйца. А заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом или сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из куриного филе, с грибами.

Ингредиенты:

вареное филе курицы

вареное яйцо

консервированные огурчики

жареные грибы

майонезный соус/майонез/белый йогурт

горчица в зернах

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, яйца, огурцы, грибы пожарьте.

2. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте.

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