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Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
48
Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда
Рецепт салата с курицей и грибами. Источник: Создано с помощью ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для основы идеально подойдет куриное филе, креветки, рыба, сыр, яйца. А заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом или сметаной.

Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда

Салат с грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из куриного филе, с грибами.

Ингредиенты:

  • вареное филе курицы
  • вареное яйцо
  • консервированные огурчики
  • жареные грибы
  • майонезный соус/майонез/белый йогурт
  • горчица в зернах
  • соль, перец
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Способ приготовления: 

1. Порежьте филе, яйца, огурцы, грибы пожарьте.

Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте.

Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда

Готовый салат

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