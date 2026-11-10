Сытный салат из филе и жареных грибов: делимся рецептом оригинального блюда
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для основы идеально подойдет куриное филе, креветки, рыба, сыр, яйца. А заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом или сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из куриного филе, с грибами.
Ингредиенты:
- вареное филе курицы
- вареное яйцо
- консервированные огурчики
- жареные грибы
- майонезный соус/майонез/белый йогурт
- горчица в зернах
- соль, перец
Читайте также
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, яйца, огурцы, грибы пожарьте.
2. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий