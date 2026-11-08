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Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,8 т.
Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт
Рецепт вкусного салата. Источник: Создано с помощью ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, для этого можно взять просто морковь по-корейски, сыр, кукурузу, филе.

Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Салат из моркови по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сыра, моркови по-корейски.

Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

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Ингредиенты:

  • 1 вареное/су-вид/запеченное куриное филе
  • 4 яйца, сваренных вкрутую
  • 1/2 банки кукурузы
  • 200 г корейской моркови
  • 1 пачка (60 г) сухариков с беконом
  • 2-3 ст. л. греческого йогурта
  • 1/2 ст. л. французской горчицы, соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты, добавьте кукурузу, сухарики.

Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Соус для салата

2. Смешайте все для заправки и заправьте салат, перемешайте.

Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Готовый салат

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