Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, для этого можно взять просто морковь по-корейски, сыр, кукурузу, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сыра, моркови по-корейски.

Ингредиенты:

1 вареное/су-вид/запеченное куриное филе

4 яйца, сваренных вкрутую

1/2 банки кукурузы

200 г корейской моркови

1 пачка (60 г) сухариков с беконом

2-3 ст. л. греческого йогурта

1/2 ст. л. французской горчицы, соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты, добавьте кукурузу, сухарики.

2. Смешайте все для заправки и заправьте салат, перемешайте.

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