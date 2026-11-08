Сытный салат из филе, с морковью по-корейски: простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, для этого можно взять просто морковь по-корейски, сыр, кукурузу, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сыра, моркови по-корейски.
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Ингредиенты:
- 1 вареное/су-вид/запеченное куриное филе
- 4 яйца, сваренных вкрутую
- 1/2 банки кукурузы
- 200 г корейской моркови
- 1 пачка (60 г) сухариков с беконом
- 2-3 ст. л. греческого йогурта
- 1/2 ст. л. французской горчицы, соль
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты, добавьте кукурузу, сухарики.
2. Смешайте все для заправки и заправьте салат, перемешайте.
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