Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальной основой будут овощи, сыр, колбаски. А заправлять салат лучше всего майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из колбасок, овощей и сыра.
Ингредиенты:
- колбаски – 200 г
- твердый сыр – 150 г
- свежий огурец – 150 г
- помидор – 150 г
- консервированная кукуруза – 200 г
- зеленый лук
- майонез – по вкусу
- черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Колбаски нарезать кружочками, твердый сыр и огурец – небольшими кубиками. Помидор нарезать кубиками. По желанию можно предварительно удалить семена с лишним соком, чтобы салат не был водянистым.
2. Из кукурузы слить жидкость. Зеленый лук мелко нарезать.
3. Все ингредиенты переложить в миску, добавить майонез и черный перец. Перемешать – и салат готов!
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