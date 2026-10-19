Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальной основой будут овощи, сыр, колбаски. А заправлять салат лучше всего майонезом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из колбасок, овощей и сыра.

Ингредиенты:

колбаски – 200 г

твердый сыр – 150 г

свежий огурец – 150 г

помидор – 150 г

консервированная кукуруза – 200 г

зеленый лук

майонез – по вкусу

черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Колбаски нарезать кружочками, твердый сыр и огурец – небольшими кубиками. Помидор нарезать кубиками. По желанию можно предварительно удалить семена с лишним соком, чтобы салат не был водянистым.

2. Из кукурузы слить жидкость. Зеленый лук мелко нарезать.

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3. Все ингредиенты переложить в миску, добавить майонез и черный перец. Перемешать – и салат готов!

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