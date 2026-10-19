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Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом
Рецепт вкусного салата. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальной основой будут овощи, сыр, колбаски. А заправлять салат лучше всего майонезом.

Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из колбасок, овощей и сыра. 

Ингредиенты:

  • колбаски – 200 г
  • твердый сыр – 150 г
  • свежий огурец – 150 г
  • помидор – 150 г
  • консервированная кукуруза – 200 г
  • зеленый лук
  • майонез – по вкусу
  • черный молотый перец
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Способ приготовления: 

1. Колбаски нарезать кружочками, твердый сыр и огурец – небольшими кубиками. Помидор нарезать кубиками. По желанию можно предварительно удалить семена с лишним соком, чтобы салат не был водянистым.

Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Ингредиенты для салата

2. Из кукурузы слить жидкость. Зеленый лук мелко нарезать.

Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Приготовление блюда

3. Все ингредиенты переложить в миску, добавить майонез и черный перец. Перемешать – и салат готов!

Сытный салат с колбасками, сыром и овощами: делимся рецептом

Готовый салат

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