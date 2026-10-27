Сытный салат из куриной печени: рецепт блюда, которое понравится всем

Курина печень – очень полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштета, котлет, отбивных. Стоит отметить, что печень можно как жарить, так и просто варить, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из куриной печени.

Ингредиенты:

куриная печень 700 г

лук 3 шт.

морковь 4 шт.

масло (для жарки)

зеленый горошек 1 баночка

консервированные огурцы 2-3 шт.

майонез 1-2 ст. л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень промойте, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте лавровый лист, перец горошком и сухой чеснок. Проварите около 5 минут, выключите огонь и оставьте печень остывать в воде.

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2. Лук и морковь обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Важно не пережарить овощи – они должны остаться нежными.

3. Остывшую печень нарежьте соломкой, огурцы – кубиками. Добавьте обжаренные овощи, зеленый горошек, майонез, соль и перец.

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