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Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
15
Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда
Вкусный салат с куриным филе и грибами. Источник: freepik.com

Домашние салаты осенью можно готовить из филе, грибов, яиц, сыра. Для яркого и свежести вкуса добавить лучше всего зелень, кукурузу. 

Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда

Сытный домашний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из грибов, филе, маринованных огурцов. 

Ингредиенты: 

  • 1 куриное филе(готовила в мультипечи)
  • 3-4 маринованных огурца
  • 3 яйца, сваренных вкрутую
  • 10 шампиньонов нарезаем и жарим на сковороде-гриль
  • добавляем 1 ст л французской горчицы
  • 1-2 ст л греческого йогурта
  • соль, перец
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Способ приготовления: 

1. Порежьте филе, лук, огурцы, яйца.

2. Грибы пожарьте.

Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда

Жареные грибы

3. Смешайте горчицу, специи, йогурт, добавьте в салат и перемешайте.

Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда

Готовый салат

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