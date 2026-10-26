Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда
Домашние салаты осенью можно готовить из филе, грибов, яиц, сыра. Для яркого и свежести вкуса добавить лучше всего зелень, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из грибов, филе, маринованных огурцов.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе(готовила в мультипечи)
- 3-4 маринованных огурца
- 3 яйца, сваренных вкрутую
- 10 шампиньонов нарезаем и жарим на сковороде-гриль
- добавляем 1 ст л французской горчицы
- 1-2 ст л греческого йогурта
- соль, перец
Читайте также
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, лук, огурцы, яйца.
2. Грибы пожарьте.
3. Смешайте горчицу, специи, йогурт, добавьте в салат и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: