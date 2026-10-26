Сытный салат с жареными грибами и филе: делимся рецептом вкусного блюда

Домашние салаты осенью можно готовить из филе, грибов, яиц, сыра. Для яркого и свежести вкуса добавить лучше всего зелень, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из грибов, филе, маринованных огурцов.

Ингредиенты:

1 куриное филе(готовила в мультипечи)

3-4 маринованных огурца

3 яйца, сваренных вкрутую

10 шампиньонов нарезаем и жарим на сковороде-гриль

добавляем 1 ст л французской горчицы

1-2 ст л греческого йогурта

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, лук, огурцы, яйца.

2. Грибы пожарьте.

3. Смешайте горчицу, специи, йогурт, добавьте в салат и перемешайте.

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