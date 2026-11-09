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Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
411
Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Вкусный теплый салат. Источник: freepik.com

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет блюдо с мясом. Для свежести и яркого вкуса добавьте обязательно овощи и зелень.

Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Салат с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, теплого мясного салата с овощами и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • Говядина (лопатка, шея или кострец) – 700 г
  • Сладкий перец – 1 шт. 
  • Лук (белый салатный или фиолетовый) – 1 шт. 
  • Хороший пучок кинзы
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Сахар – 1 ч. л
  • Соль – 1 ч.л (здесь по вкусу)
  • Щепотка черного перца
  • Паприка – 1 ст. л
  • Соевый соус – 2 ст. л. 
  • Уксус 9% – 2 ст. л
  • Масло – 50 г
  • Бульон из-под мяса – 50 г
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Способ приготовления: 

1. Говядину отвариваем до мягкости и готовности. Это примерно 2 часа. За полчаса до конца немного солим и добавляем лавровый лист (эти специи я не добавляла в список ингредиентов, чтобы не запутать вас). И оставляем остыть в бульоне, в котором она варилась.

Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Мясо для салата

2. Лук нарезаем перьями, перец – тонкой соломкой. Мясо тоже.

Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Приготовление салата

3. Смешаем. Добавим все специи, уксус, соевый соус и бульон. Затем добавим чеснок и польем его раскаленным маслом. В самом конце добавим кинзу и перемешаем. Желательно дать салату настояться, но можно есть сразу.

Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Готовый салат

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