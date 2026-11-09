Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет блюдо с мясом. Для свежести и яркого вкуса добавьте обязательно овощи и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, теплого мясного салата с овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- Говядина (лопатка, шея или кострец) – 700 г
- Сладкий перец – 1 шт.
- Лук (белый салатный или фиолетовый) – 1 шт.
- Хороший пучок кинзы
- Чеснок – 4 зуб.
- Сахар – 1 ч. л
- Соль – 1 ч.л (здесь по вкусу)
- Щепотка черного перца
- Паприка – 1 ст. л
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Уксус 9% – 2 ст. л
- Масло – 50 г
- Бульон из-под мяса – 50 г
Способ приготовления:
1. Говядину отвариваем до мягкости и готовности. Это примерно 2 часа. За полчаса до конца немного солим и добавляем лавровый лист (эти специи я не добавляла в список ингредиентов, чтобы не запутать вас). И оставляем остыть в бульоне, в котором она варилась.
2. Лук нарезаем перьями, перец – тонкой соломкой. Мясо тоже.
3. Смешаем. Добавим все специи, уксус, соевый соус и бульон. Затем добавим чеснок и польем его раскаленным маслом. В самом конце добавим кинзу и перемешаем. Желательно дать салату настояться, но можно есть сразу.
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