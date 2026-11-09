Теплый мясной салат с овощами и зеленью: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет блюдо с мясом. Для свежести и яркого вкуса добавьте обязательно овощи и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, теплого мясного салата с овощами и зеленью.

Ингредиенты:

Говядина (лопатка, шея или кострец) – 700 г

Сладкий перец – 1 шт.

Лук (белый салатный или фиолетовый) – 1 шт.

Хороший пучок кинзы

Чеснок – 4 зуб.

Сахар – 1 ч. л

Соль – 1 ч.л (здесь по вкусу)

Щепотка черного перца

Паприка – 1 ст. л

Соевый соус – 2 ст. л.

Уксус 9% – 2 ст. л

Масло – 50 г

Бульон из-под мяса – 50 г

Способ приготовления:

1. Говядину отвариваем до мягкости и готовности. Это примерно 2 часа. За полчаса до конца немного солим и добавляем лавровый лист (эти специи я не добавляла в список ингредиентов, чтобы не запутать вас). И оставляем остыть в бульоне, в котором она варилась.

2. Лук нарезаем перьями, перец – тонкой соломкой. Мясо тоже.

3. Смешаем. Добавим все специи, уксус, соевый соус и бульон. Затем добавим чеснок и польем его раскаленным маслом. В самом конце добавим кинзу и перемешаем. Желательно дать салату настояться, но можно есть сразу.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий