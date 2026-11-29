Если вы хотите приготовить вкусные бутерброды, но со шпротами надоели, приготовьте альтернативу с творожной намазкой и сыром. А для яркого вкуса добавьте чеснок и соленый огурец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сырной намазкой.

Ингредиенты:

батон

нежная творожная намазка с ароматным чесночком

сочный соленый огурчик

вареное яйцо

сыр

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с тертым чесноком, тертым яйцом, специями, перемешайте.

2. Батон подсушите, смажьте намазкой, сверху добавьте соленый огурец, присыпьте сыром.

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