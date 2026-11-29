Тертый пирог с вареньем – простая домашняя выпечка, для которой понадобятся доступные продукты и немного времени. Основу готовят из песочного теста на сливочном масле, а начинку можно сделать из любого любимого варенья. Особенность рецепта в том, что часть теста замораживают, а затем натирают на терке поверх сладкой начинки. Во время выпекания верхний слой становится румяным и рассыпчатым, а внутри пирог остается нежным.

Идея приготовления домашнего тертого пирога с вареньем опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – примерно 215 г

Сахар – 40 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка

Варенье – примерно 150 г

Способ приготовления:

1. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте сахар, разрыхлитель и щепотку соли, перемешайте.

2. Охлажденное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и добавьте к сухим ингредиентам. Руками перетрите все до образования мелкой крошки.

3. Вбейте яйцо и замесите тесто. Оно должно собраться в однородную массу.

4. Разделите тесто на две части: примерно треть заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 20–30 минут, остальное уберите в холодильник.

5. Большую часть теста раскатайте на пергаменте по размеру формы для выпечки. Переложите основу в форму, подровняйте края и равномерно распределите сверху варенье.

6. Достаньте меньшую часть теста из морозилки и натрите на крупной терке прямо над начинкой, чтобы образовался равномерный слой крошки.

7. По желанию посыпьте пирог небольшим количеством сахара. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30-35 минут до румяной корочки.8. Готовый пирог немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к чаю.

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