Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт, идеальной основой могут быть даже просто конфеты, например, Raffaello. А также идеально подойдет печенье савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта из конфет Raffaello.

Ингредиенты:

Печенье савоярди – 150 г

Молоко для пропитки – 150 мл

Сыр маскарпоне – 250 г

Сливки 33% (холодные) – 250 мл

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Кокосовое сгущенное молоко – 70 мл

Конфеты Raffaello – 10 шт.

Кокосовая стружка – 25 г

Способ приготовления:

1. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Добавляем маскарпоне и еще раз взбиваем до однородной консистенции. Вводим кокосовое сгущенное молоко.

2. Конфеты измельчаем в блендере и вместе с кокосовой стружкой добавляем в крем. Хорошо перемешиваем до однородности.

3. Сборка десерта: собираем тирамису в форму примерно 20×15 см или в порционные мисочки. Савоярди быстро окунаем в молоко. Выкладываем слой печенья в форму или мисочки. Сверху распределяем слой крема. Повторяем слои. Сверху посыпаем кокосовой стружкой и украшаем конфетами. Ставим в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий