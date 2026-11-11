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Торт "Монастырская изба" с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
84
Торт "Монастырская изба" с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом
Рецепт торта "Монастырская изба". Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Торт "Монастырская изба", который также называют "Дрова под снегом" или "Еловая изба", готовят из тонких трубочек теста с вишневой начинкой. Их выкладывают друг на друга в форме пирамиды и щедро смазывают сметанным кремом. Для десерта понадобятся доступные продукты: мука, масло, сметана, сахар и вишни. Особое внимание стоит уделить крему: чтобы он хорошо держал форму, сметану предварительно отцеживают от лишней жидкости.

Идея приготовления торта "Монастырская изба" опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Как приготовить торт "Монастырская изба". Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 400 г
  • Масло или маргарин – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 16 г
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Вишни – 700 г

Для крема:

  • Сметана – 900 г
  • Сахар – 250-300 г
  • Ванильный сахар – 10 г
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Для украшения:

  • Шоколад – по желанию

Способ приготовления:

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

1. Сначала подготовьте крем. Сметану смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Переложите ее в сито, застеленное несколькими слоями марли, и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость. Лучше всего сделать это заранее и держать сметану в холодильнике. После отцеживания крем станет гуще и будет лучше держать форму.

2. Для теста холодное масло натрите на крупной терке в муку. Добавьте соль, обычный и ванильный сахар. Разотрите смесь руками до образования мелкой крошки.

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Разрезаем тесто на части. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

3. Соду добавьте к сметане, перемешайте и влейте в мучную смесь. Замесите тесто и соберите его в однородный шар. Оно должно быть мягким и не слишком липким.

4. Разделите тесто на части. Если будете формировать трубочки с помощью пельменницы, разделите его на 8 частей. Не прижимайте тесто слишком сильно, чтобы оно не разделилось на отдельные заготовки. Для классического способа разделите тесто на 15 частей.

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Формируем торт. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

5. Каждую часть раскатайте, выложите вишни и сформируйте трубочки, тщательно защипывая края, чтобы начинка оставалась внутри. Заготовки переложите на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекайте трубочки в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут. Они должны приобрести красивый золотистый цвет. После выпекания полностью остудите.

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Натираем сверху шоколад. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

7. Соберите торт: выложите трубочки на блюдо в форме пирамиды, смазывая каждый слой сметанным кремом. Для классической формы можно использовать схему: 5 трубочек в первом слое, 4 во втором, затем 3, 2 и 1 сверху.

8. Оставшимся кремом покройте торт со всех сторон. По желанию натрите сверху шоколад. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом и торт хорошо держал форму.

Торт ''Монастырская изба'' с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом

Готовый торт. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

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