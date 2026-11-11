Торт "Монастырская изба" с вишнями: простой рецепт с нежным сметанным кремом
Торт "Монастырская изба", который также называют "Дрова под снегом" или "Еловая изба", готовят из тонких трубочек теста с вишневой начинкой. Их выкладывают друг на друга в форме пирамиды и щедро смазывают сметанным кремом. Для десерта понадобятся доступные продукты: мука, масло, сметана, сахар и вишни. Особое внимание стоит уделить крему: чтобы он хорошо держал форму, сметану предварительно отцеживают от лишней жидкости.
Идея приготовления торта "Монастырская изба" опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 400 г
- Масло или маргарин – 200 г
- Сметана – 200 г
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 16 г
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Вишни – 700 г
Для крема:
- Сметана – 900 г
- Сахар – 250-300 г
- Ванильный сахар – 10 г
Для украшения:
- Шоколад – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте крем. Сметану смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Переложите ее в сито, застеленное несколькими слоями марли, и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость. Лучше всего сделать это заранее и держать сметану в холодильнике. После отцеживания крем станет гуще и будет лучше держать форму.
2. Для теста холодное масло натрите на крупной терке в муку. Добавьте соль, обычный и ванильный сахар. Разотрите смесь руками до образования мелкой крошки.
3. Соду добавьте к сметане, перемешайте и влейте в мучную смесь. Замесите тесто и соберите его в однородный шар. Оно должно быть мягким и не слишком липким.
4. Разделите тесто на части. Если будете формировать трубочки с помощью пельменницы, разделите его на 8 частей. Не прижимайте тесто слишком сильно, чтобы оно не разделилось на отдельные заготовки. Для классического способа разделите тесто на 15 частей.
5. Каждую часть раскатайте, выложите вишни и сформируйте трубочки, тщательно защипывая края, чтобы начинка оставалась внутри. Заготовки переложите на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекайте трубочки в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут. Они должны приобрести красивый золотистый цвет. После выпекания полностью остудите.
7. Соберите торт: выложите трубочки на блюдо в форме пирамиды, смазывая каждый слой сметанным кремом. Для классической формы можно использовать схему: 5 трубочек в первом слое, 4 во втором, затем 3, 2 и 1 сверху.
8. Оставшимся кремом покройте торт со всех сторон. По желанию натрите сверху шоколад. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом и торт хорошо держал форму.
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