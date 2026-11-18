Торт "Наполеон" можно приготовить без замешивания теста и выпекания коржей. Для этого понадобится печенье ушки и нежный заварной крем пломбир на молоке, сливочном масле и сливках. Десерт собирают слоями и оставляют в холодильнике, чтобы печенье пропиталось кремом и стало мягким.

Идея приготовления ленивого "Наполеона" опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для крема пломбир:

Молоко – 400 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 150 г

Крахмал – 40 г

Сливочное масло – 100 г

Сливки 20% – 100 мл.

Для торта:

Печенье ушки – 400 г

Способ приготовления:

1. В сотейнике соедините молоко, яйцо, сахар, крахмал и сливочное масло. Поставьте на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.

2. Снимите заварную основу с огня и оставьте остывать.

Отдельно взбейте сливки, добавьте к ним охлажденный крем и еще раз взбейте до однородной консистенции.

4. Каждое печенье-ушки обмакивайте в крем и плотно выкладывайте в кондитерское кольцо. Чередуйте слои печенья и крема, пока не закончатся ингредиенты.

5. Верх торта покройте кремом. Несколько печений можно измельчить в крошку и использовать для украшения.

6. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом.

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