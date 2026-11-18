Торт "Наполеон" для тех, кто не хочет печь коржи: понадобится печенье ушки
Торт "Наполеон" можно приготовить без замешивания теста и выпекания коржей. Для этого понадобится печенье ушки и нежный заварной крем пломбир на молоке, сливочном масле и сливках. Десерт собирают слоями и оставляют в холодильнике, чтобы печенье пропиталось кремом и стало мягким.
Идея приготовления ленивого "Наполеона" опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для крема пломбир:
- Молоко – 400 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 150 г
- Крахмал – 40 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сливки 20% – 100 мл.
Для торта:
- Печенье ушки – 400 г
Способ приготовления:
1. В сотейнике соедините молоко, яйцо, сахар, крахмал и сливочное масло. Поставьте на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
2. Снимите заварную основу с огня и оставьте остывать.
Отдельно взбейте сливки, добавьте к ним охлажденный крем и еще раз взбейте до однородной консистенции.
4. Каждое печенье-ушки обмакивайте в крем и плотно выкладывайте в кондитерское кольцо. Чередуйте слои печенья и крема, пока не закончатся ингредиенты.
5. Верх торта покройте кремом. Несколько печений можно измельчить в крошку и использовать для украшения.
6. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом.
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