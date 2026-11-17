Торт "Панчо" с фруктами: нежный домашний десерт с йогуртовым кремом
Домашний торт "Панчо" с фруктами готовят из мягкого бисквита, нежного йогуртового крема и сочной начинки. Особенность рецепта в том, что часть коржа оставляют для основы, а остальное нарезают кубиками и соединяют с кремом и фруктами. Для бисквита используют натуральный йогурт и цельнозерновую муку, а крем готовят из йогурта и сухого обезжиренного молока. Такой десерт можно приготовить к семейному чаепитию или праздничному столу.
Идея приготовления торта "Панчо" опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- Яйца – 3 шт.
- Натуральный йогурт 3,2% – 200 г
- Цельнозерновая пшеничная мука – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Заменитель сахара – по вкусу
Для крема:
- Натуральный йогурт 3,2% – 350 г
- Сухое обезжиренное молоко – 50 г
- Заменитель сахара – по вкусу
Для начинки и украшения:
- Любимые фрукты – 300 г
- Орехи – 20 г
Способ приготовления:
1. Для бисквита разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахарозаменитель и взбивайте миксером до образования пышной светлой массы.
2. Добавьте натуральный йогурт, цельнозерновую муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.
3. Перелейте тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
4. Достаньте бисквит из духовки и полностью остудите. Срежьте нижний пласт, который станет основой торта, а оставшуюся часть коржа нарежьте небольшими кубиками.
5. Для крема смешайте натуральный йогурт, сухое обезжиренное молоко и сахарозаменитель. Перемешайте до однородной нежной консистенции.
6. Фрукты помойте, при необходимости очистите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи измельчите.
7. Глубокую миску застелите пищевой пленкой. Выкладывайте внутрь кусочки бисквита, фрукты и крем, чередуя их. Сверху разместите целый пласт бисквита, который будет служить основой торта.
8. Накройте десерт и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы крем пропитал бисквит и торт хорошо держал форму.
9. Перед подачей переверните торт на тарелку, осторожно снимите миску и пищевую пленку. Украсьте фруктами и измельченными орехами.
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