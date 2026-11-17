Домашний торт "Панчо" с фруктами готовят из мягкого бисквита, нежного йогуртового крема и сочной начинки. Особенность рецепта в том, что часть коржа оставляют для основы, а остальное нарезают кубиками и соединяют с кремом и фруктами. Для бисквита используют натуральный йогурт и цельнозерновую муку, а крем готовят из йогурта и сухого обезжиренного молока. Такой десерт можно приготовить к семейному чаепитию или праздничному столу.

Идея приготовления торта "Панчо" опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 3 шт.

Натуральный йогурт 3,2% – 200 г

Цельнозерновая пшеничная мука – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Заменитель сахара – по вкусу

Для крема:

Натуральный йогурт 3,2% – 350 г

Сухое обезжиренное молоко – 50 г

Заменитель сахара – по вкусу

Для начинки и украшения:

Любимые фрукты – 300 г

Орехи – 20 г

Способ приготовления:

1. Для бисквита разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахарозаменитель и взбивайте миксером до образования пышной светлой массы.

2. Добавьте натуральный йогурт, цельнозерновую муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.

3. Перелейте тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

4. Достаньте бисквит из духовки и полностью остудите. Срежьте нижний пласт, который станет основой торта, а оставшуюся часть коржа нарежьте небольшими кубиками.

5. Для крема смешайте натуральный йогурт, сухое обезжиренное молоко и сахарозаменитель. Перемешайте до однородной нежной консистенции.

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6. Фрукты помойте, при необходимости очистите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи измельчите.

7. Глубокую миску застелите пищевой пленкой. Выкладывайте внутрь кусочки бисквита, фрукты и крем, чередуя их. Сверху разместите целый пласт бисквита, который будет служить основой торта.

8. Накройте десерт и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы крем пропитал бисквит и торт хорошо держал форму.

9. Перед подачей переверните торт на тарелку, осторожно снимите миску и пищевую пленку. Украсьте фруктами и измельченными орехами.

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