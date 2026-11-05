Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны
Домашний торт "Пломбир" можно приготовить без выпекания коржей и длительного замешивания теста. Его основу составляет хрустящая сливочная крошка, которую обжаривают на сковороде, а между слоями выкладывают нежный заварной крем из сметаны. Десерт получается мягким, с приятным ванильным ароматом и хорошо пропитанными слоями. Активное приготовление занимает примерно 15 минут, но перед подачей торт нужно оставить в холодильнике на 6-8 часов.
Идея приготовления торта "Пломбир" опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты для крошки:
- Мука – 250 г
- Сахар – 60 г
- Сливочное масло – 120 г
- Соль – щепотка
Для крема:
- Сметана 20% – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 20 г
- Сливочное масло – 50-60 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром, мукой и щепоткой соли. Разотрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки.
2. Переложите крошку на сухую сковороду. Обжаривайте на среднем огне примерно 5-6 минут, постоянно помешивая, пока она не приобретет золотистый цвет. Снимите с плиты и оставьте остывать.
3. Для крема в кастрюле смешайте яйца, кукурузный крахмал, сметану и сахар. Поставьте на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения.
4. Когда на поверхности крема появятся первые пузырьки, проварите его еще примерно 30 секунд и снимите с плиты. Добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте до однородности.
5. Отложите примерно 4 столовые ложки обжаренной крошки для верхнего слоя. Остальную разделите на четыре примерно одинаковые части.
6. Дно разъемной формы диаметром 20-22 см застелите пергаментом. Выложите первую часть крошки, равномерно распределите сверху часть горячего крема. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
7. Верх торта посыпьте крошкой, которую отложили ранее. Накройте форму пищевой пленкой и оставьте десерт охлаждаться до комнатной температуры.
8. Поставьте торт в холодильник на 6-8 часов, чтобы крем застыл, а крошка хорошо пропиталась. После этого десерт можно нарезать и подавать к столу.
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