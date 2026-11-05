Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны
Как приготовить торт "Пломбир". Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашний торт "Пломбир" можно приготовить без выпекания коржей и длительного замешивания теста. Его основу составляет хрустящая сливочная крошка, которую обжаривают на сковороде, а между слоями выкладывают нежный заварной крем из сметаны. Десерт получается мягким, с приятным ванильным ароматом и хорошо пропитанными слоями. Активное приготовление занимает примерно 15 минут, но перед подачей торт нужно оставить в холодильнике на 6-8 часов.

Идея приготовления торта "Пломбир" опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Рецепт торта "Пломбир". Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

Ингредиенты для крошки:

  • Мука – 250 г
  • Сахар – 60 г
  • Сливочное масло – 120 г
  • Соль – щепотка

Для крема:

  • Сметана 20% – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 20 г
  • Сливочное масло – 50-60 г

Способ приготовления:

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
621
Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой
621
Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой
Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Готовим крошку. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром, мукой и щепоткой соли. Разотрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки.

2. Переложите крошку на сухую сковороду. Обжаривайте на среднем огне примерно 5-6 минут, постоянно помешивая, пока она не приобретет золотистый цвет. Снимите с плиты и оставьте остывать.

Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Готовим крем. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

3. Для крема в кастрюле смешайте яйца, кукурузный крахмал, сметану и сахар. Поставьте на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения.

4. Когда на поверхности крема появятся первые пузырьки, проварите его еще примерно 30 секунд и снимите с плиты. Добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте до однородности.

Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Смазываем основу кремом. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

5. Отложите примерно 4 столовые ложки обжаренной крошки для верхнего слоя. Остальную разделите на четыре примерно одинаковые части.

6. Дно разъемной формы диаметром 20-22 см застелите пергаментом. Выложите первую часть крошки, равномерно распределите сверху часть горячего крема. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

Торт ''Пломбир'' без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Готовый торт. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

7. Верх торта посыпьте крошкой, которую отложили ранее. Накройте форму пищевой пленкой и оставьте десерт охлаждаться до комнатной температуры.

8. Поставьте торт в холодильник на 6-8 часов, чтобы крем застыл, а крошка хорошо пропиталась. После этого десерт можно нарезать и подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты