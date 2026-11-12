Торт ''Медвежонок'' без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной

Домашнего "Медвежонка" можно собрать без плиты и духовки: готовые пряники заменяют коржи, а крем достаточно смешать с сахарной пудрой и какао. Чтобы слои не растекались, нужна жирная сметана без лишней сыворотки.

Рецепт шоколадного пряничного торта со сметанным кремом предлагает "Ми-Украина". Для версии "Медвежонок" соединим такой крем с шоколадными пряниками и грецкими орехами.

Ингредиенты:

600 г шоколадных пряников

80-100 г грецких орехов

Для крема:

500 г сметаны жирностью 30%

80 г сахарной пудры

40 г какао-порошка

Способ приготовления:

1. Крем: пудру и какао просейте, чтобы в готовой массе не осталось сухих комочков. Сметану держите в холодильнике до начала работы.

2. Поставьте кольцо на блюдо и выстелите его стенки пленкой. Отложите несколько ложек крема для боков. На дно плотно выложите первый слой пряников, а промежутки заполните более мелкими кусочками, чтобы при нарезании основа не рассыпалась. Покройте пряники кремом и посыпьте частью орехов. Продолжайте чередовать слои, равномерно распределяя начинку по всей площади. Завершите кремом, накройте форму и поставьте торт в холодильник на 8-10 часов: за это время пряники впитают влагу и станут нежными.

3. После охлаждения осторожно снимите кольцо и отделите пленку. Смажьте бока отложенным кремом, измельчите пряники для украшения и обсыпьте торт крошкой. До подачи держите десерт в холодильнике.

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