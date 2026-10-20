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Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
51
Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами
Рецепт салата с куриным филе, грибами и огурцами. Источник: Создано с помощью ИИ

Для сытного обеда можно приготовить салат с куриным филе, шампиньонами, яйцами и солеными огурцами. Особенность рецепта заключается в сочетании обжаренного лука, дижонской горчицы и нежной заправки. Вместо майонеза можно использовать натуральный йогурт, а куриное филе по желанию не только отварить, но и обжарить. Рецепт, который называют тем самым салатом из Threads, не требует сложных ингредиентов и подходит для домашнего меню.

Идея приготовления модного салата с курицей и солеными огурцами опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Рецепт салата с курицей. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 г
  • Соленые огурцы – 2-3 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Натуральный йогурт или майонез – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу
  • Масло – для обжаривания
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Способ приготовления:

Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Все смешиваем. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками. По желанию мясо можно обжарить на сковороде.

2. Лук очистите, нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Шампиньоны нарежьте кусочками и обжарьте до готовности. Дайте грибам немного остыть.

Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Заправляем салат. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

4. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте. Соленые огурцы также нарежьте небольшими кусочками.

5. Переложите курицу, грибы, лук, яйца и огурцы в салатник. Добавьте дижонскую горчицу, натуральный йогурт или майонез, соль и черный перец.

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты. При необходимости отрегулируйте количество заправки и специй.

Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

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