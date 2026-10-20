Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами

Для сытного обеда можно приготовить салат с куриным филе, шампиньонами, яйцами и солеными огурцами. Особенность рецепта заключается в сочетании обжаренного лука, дижонской горчицы и нежной заправки. Вместо майонеза можно использовать натуральный йогурт, а куриное филе по желанию не только отварить, но и обжарить. Рецепт, который называют тем самым салатом из Threads, не требует сложных ингредиентов и подходит для домашнего меню.

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Идея приготовления модного салата с курицей и солеными огурцами опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Соленые огурцы – 2-3 шт.

Лук – 1/2 шт.

Яйца – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Натуральный йогурт или майонез – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками. По желанию мясо можно обжарить на сковороде.

2. Лук очистите, нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Шампиньоны нарежьте кусочками и обжарьте до готовности. Дайте грибам немного остыть.

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4. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте. Соленые огурцы также нарежьте небольшими кусочками.

5. Переложите курицу, грибы, лук, яйца и огурцы в салатник. Добавьте дижонскую горчицу, натуральный йогурт или майонез, соль и черный перец.

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты. При необходимости отрегулируйте количество заправки и специй.

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