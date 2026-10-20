Тот самый салат из Threads: как приготовить блюдо с курицей, шампиньонами и солеными огурцами
Для сытного обеда можно приготовить салат с куриным филе, шампиньонами, яйцами и солеными огурцами. Особенность рецепта заключается в сочетании обжаренного лука, дижонской горчицы и нежной заправки. Вместо майонеза можно использовать натуральный йогурт, а куриное филе по желанию не только отварить, но и обжарить. Рецепт, который называют тем самым салатом из Threads, не требует сложных ингредиентов и подходит для домашнего меню.
Идея приготовления модного салата с курицей и солеными огурцами опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Соленые огурцы – 2-3 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Натуральный йогурт или майонез – по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
- Масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками. По желанию мясо можно обжарить на сковороде.
2. Лук очистите, нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
3. Шампиньоны нарежьте кусочками и обжарьте до готовности. Дайте грибам немного остыть.
4. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте. Соленые огурцы также нарежьте небольшими кусочками.
5. Переложите курицу, грибы, лук, яйца и огурцы в салатник. Добавьте дижонскую горчицу, натуральный йогурт или майонез, соль и черный перец.
6. Тщательно перемешайте все ингредиенты. При необходимости отрегулируйте количество заправки и специй.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!