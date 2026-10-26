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Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
78
Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке
Рецепт сытных трубочек из лаваша с курицей и сыром. Источник: pixabay.com

Из тонкого лаваша можно приготовить румяные трубочки с куриным фаршем и сыром. Внутри начинка остается сочной, а снаружи образуется золотистая корочка. Для этого рецепта не нужно замешивать тесто: достаточно завернуть начинку в полоски лаваша, смазать яйцом и запечь. Такое блюдо подойдет для обеда, ужина или сытного перекуса.

Идея приготовления трубочек из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Рецепт лавашей с курицей и сыром. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Фарш из куриного филе – 300 г
  • Тонкий лаваш – 2 листа
  • Твердый сыр – 60 г
  • Зеленый лук – 30 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кунжут – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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1. Выложите куриный фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.

2. Твердый сыр нарежьте небольшими брусочками или натрите на терке. Лаваш разрежьте на широкие полоски, удобные для заворачивания начинки.

Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. На каждую полоску выложите немного куриного фарша и кусочек сыра. Заверните лаваш трубочкой, хорошо закрепив края, чтобы начинка не выпадала во время запекания.

Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Формируем лаваши. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

4. Переложите заготовки в форму для запекания, застеленную пергаментом. Яйцо взбейте вилкой и смажьте им поверхность каждой трубочки. По желанию посыпьте кунжутом.

Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Смазываем лаваши яйцом. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте трубочки примерно 20-25 минут до золотистой корочки. Поскольку начинка содержит сырой куриный фарш, убедитесь, что он полностью приготовился внутри.

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