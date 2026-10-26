Трубочки из лаваша с курицей и сыром: хрустящий перекус в духовке

Из тонкого лаваша можно приготовить румяные трубочки с куриным фаршем и сыром. Внутри начинка остается сочной, а снаружи образуется золотистая корочка. Для этого рецепта не нужно замешивать тесто: достаточно завернуть начинку в полоски лаваша, смазать яйцом и запечь. Такое блюдо подойдет для обеда, ужина или сытного перекуса.

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Идея приготовления трубочек из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш из куриного филе – 300 г

Тонкий лаваш – 2 листа

Твердый сыр – 60 г

Зеленый лук – 30 г

Яйцо – 1 шт.

Кунжут – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите куриный фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.

2. Твердый сыр нарежьте небольшими брусочками или натрите на терке. Лаваш разрежьте на широкие полоски, удобные для заворачивания начинки.

3. На каждую полоску выложите немного куриного фарша и кусочек сыра. Заверните лаваш трубочкой, хорошо закрепив края, чтобы начинка не выпадала во время запекания.

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4. Переложите заготовки в форму для запекания, застеленную пергаментом. Яйцо взбейте вилкой и смажьте им поверхность каждой трубочки. По желанию посыпьте кунжутом.

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5. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте трубочки примерно 20-25 минут до золотистой корочки. Поскольку начинка содержит сырой куриный фарш, убедитесь, что он полностью приготовился внутри.

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