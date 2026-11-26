Квасить капусту лучше всего при температуре выше +20 °C капуста в трехлитровой банке может быть готова примерно за трое суток, а при температуре ниже +18 °C брожение длится 5-7 дней. Большая партия капусты в ведре или бочке может кваситься дольше.

Как температура и размер емкости меняют время квашения

В своем рецепте украинская хозяйка Светлана советует оставлять трехлитровую банку в теплом месте на 2-3 дня. Нашинкованную капусту она плотно укладывает в банку, где та квасится в собственном соку.

При той же комнатной температуре выше +20 °C на большую партию в пластиковом ведре может понадобиться около четырех дней. В больших бочках брожение иногда длится больше недели.

В прохладе молочнокислые бактерии размножаются медленнее и дольше превращают сахара из капусты в молочную кислоту. На продолжительность квашения влияет и сорт: чем больше сахара в листьях, тем быстрее они заквашиваются. Для квашения выбирают кочаны со сладкими и хрустящими верхними листьями.

По каким признакам капусту пора ставить в холодильник

Пока капуста бродит, ее прокалывают деревянной палочкой до дна один-два раза в день, чтобы выпустить газ. Пену с поверхности снимают, а капусту слегка перемешивают, чтобы она проквасилась равномерно.

Начиная с третьего дня капусту можно пробовать. Готовая капуста имеет кисловато-соленый вкус без горечи и хрустит, а рассол светлеет и перестает пениться. Когда эти признаки совпали, банку плотно закрывают и переставляют в холодильник.

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