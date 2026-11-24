Салат "Мужские слезы" – сытное многослойное блюдо с копченой курицей, жареными шампиньонами и морковью по-корейски. Каждый слой дополняет другой: маринованный лук придает легкую кислинку, яйца делают вкус нежнее, а твердый сыр завершает сочетание ингредиентов. Салат готовят с майонезом и оставляют в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Такая закуска подойдет для рождественского и любого другого праздничного стола.

Идея приготовления салата "Мужские слезы" опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

Копченое куриное филе – 250-300 г

Шампиньоны – 200 г

Морковь по-корейски – 200 г

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 150 г

Лук – 1 шт.

Майонез – по вкусу

Растительное масло – для жарки грибов

Для маринования лука:

Уксус – по вкусу

Сахар – щепотка

Соль – щепотка

Горячая вода – небольшое количество

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками или тонкими полукольцами. Добавьте уксус, соль и сахар, залейте горячей водой и оставьте мариноваться на 15-20 минут. После этого слейте жидкость.

2. Шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до готовности и оставьте остывать.

3. Копченое куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Твердый сыр также натрите. Если у корейской моркови длинные полоски, немного измельчите ее.

4. Подготовьте салатник и выкладывайте ингредиенты слоями. Сначала распределите копченую курицу и смажьте ее майонезом.

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5. Следующим слоем выложите маринованный лук, затем морковь по-корейски и майонез.

6. Добавьте тертые яйца, смажьте майонезом, выложите остывшие жареные шампиньоны и снова сделайте тонкий слой майонеза.

7. Завершите салат тертым твердым сыром, равномерно распределив его по всей поверхности.

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